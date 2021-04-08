Servet değerindeki araç tanınmaz halde! Sahibi de belli değil, kimin yaptığı da

İngiltere Primrose Hill'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Servet değerindeki Porsche marka araç, tanınmaz hale geldi.

KİMİN YAPTIĞI DA BELLİ DEĞİL SAHİBİ DE

Zararı verenin kim olduğu ve aracın sahibinin kim olduğu belli olmasa da bunun bir intikam duygusundan kaynaklandığı ifade ediliyor. Yeni bir boya işi ve lastikler için 400 sterlin gözden çıkarılıyor ancak hasarın giderilmesi bununla kalmayacak ve hiç ucuz olmayacak.

Öte yandan, benzer modeldeki bir Porsche, 2019'da yine sprey boya ile boyanmış, 'zenginden al ve fakire ver 'sözleriyle süslenmişti.



