HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Servet değerindeki araç tanınmaz halde! Sahibi de belli değil, kimin yaptığı da

Servet değerindeki araç tanınmaz halde! Sahibi de belli değil, kimin yaptığı da

08.04.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neden yapıldığı merak konusu olsa da bu araca zarar verenlerin intikamlarının ağızları açık bıraktığı bir gerçek. 100 bin sterlin değerindeki Porsche marka araca verilen zarar servet değerindeki aracı tanınmaz hale getirdi.

Servet değerindeki araç tanınmaz halde! Sahibi de belli değil, kimin yaptığı da

İngiltere Primrose Hill'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Servet değerindeki Porsche marka araç, tanınmaz hale geldi.

KİMİN YAPTIĞI DA BELLİ DEĞİL SAHİBİ DE

Zararı verenin kim olduğu ve aracın sahibinin kim olduğu belli olmasa da bunun bir intikam duygusundan kaynaklandığı ifade ediliyor. Yeni bir boya işi ve lastikler için 400 sterlin gözden çıkarılıyor ancak hasarın giderilmesi bununla kalmayacak ve hiç ucuz olmayacak.

Screenshot_24

Öte yandan, benzer modeldeki bir Porsche, 2019'da yine sprey boya ile boyanmış, 'zenginden al ve fakire ver 'sözleriyle süslenmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Karşısında görünce şaşkınlık yaşadıKarşısında görünce şaşkınlık yaşadı
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
porsche İngiltere

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.