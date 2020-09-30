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Servet Turgut: Van'da gözaltı sonrası helikopterden atıldığı iddia edilen köylülerden biri hayatını kaybetti

30.09.2020 12:36 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 11 Eylül'de Van'ın Çatak ilçesinde operasyon düzenleyen askerler tarafından gözaltına alınan ve daha sonra helikopterden atıldıkları iddia edilen kişilerden 57 yaşındaki Servet Turgut'un, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Servet Turgut'un ağabeyi Naif Turgut da çeşitli medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, kardeşinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Servet Turgut: Van'da gözaltı sonrası helikopterden atıldığı iddia edilen köylülerden biri hayatını kaybetti

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 11 Eylül'de Van'ın Çatak ilçesinde operasyon düzenleyen askerler tarafından gözaltına alınan ve daha sonra helikopterden atıldıkları iddia edilen kişilerden 57 yaşındaki Servet Turgut'un, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklama partinin Twitter hesabından yapıldı.

https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1311222152146944006

Servet Turgut'un ağabeyi Naif Turgut da çeşitli medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, kardeşinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Servet Turgut'un tedavisi Van Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde entübe olarak sürüyordu.

Turgut'un yanı sıra 50 yaşındaki Osman Şiban da olay sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Servet Turgut'un ağabeyi Naif Turgut BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, ''Kardeşimin vücudunda kırılmadık kemik kalmamış. Doktorlar umutlu konuşmadı ama biz yine de Allah'tan ümit kesilmez diyerek bekliyoruz, Allah onu çocuklarına bağışlasın diye dua ediyoruz'' demişti.

Naif Turgut, hastanedeyken Osman Şiban ile iki kez görüştüğünü ve her ikisinde de Şiban'ın kendisine helikopterden atıldıklarını söylediğini iddia etmişti:

''Onun da durumu pek iyi değildi, beyin kanaması geçirmiş. Hastanede biraz kendine geldiğinde iki defa odasında ziyaret ettim. Korkuyordu ve ağlıyordu. Her ikisinde de ağlayarak, gözlerinin ve ellerinin bağlandığını ve 15-20 metre yükseklikten helikopterden attıklarını söyledi.''

Turgut ayrıca bir görgü tanığının telefonla kendisine ulaştığını ve tanığın helikopterden iki kişinin atıldığını gördüğünü anlattığını söylemişti.

Van Valiliği, Servet Turgut için 'Kaçmaya çalışırken düştü' demişti

Van Valiliği ise olayla ilgili olarak yaptığı yazılı basın açıklamasında, iki köylünün de ''Bölgede bölücü terör örgütü mensuplarına yardım, yataklık ettiğinin değerlendirildiği'' belirtmişti.

Açıklamada, Servet Turgut'un " 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı esnada kayalık alanda düştüğü ve yaralandığı" kaydedilmiş, Osman Şiban ile ilgili olarak ise şu ifadeler kullanılmıştı:

"Bölgede bölücü terör örgütü mensuplarına yardım, yataklık ettiği değerlendirilen O.Ş. isimli şahıs da aynı bölgede mukavemet göstermesine rağmen usulüne uygun olarak muhafaza altına alınmıştır.''

Van'da iki köylünün helikopterden atıldığı iddialarıyla ilgili olarak taraflar ne diyor?

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