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Servis minibüsü, çarptığı bariyere asılı kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 17:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bir personel servis minibüsü, Antalyaspor Kavşağı'nda kontrolden çıkarak çarptığı bariyere asılı kaldı.

Servis minibüsü, çarptığı bariyere asılı kaldı

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bir personel servis minibüsü, Antalyaspor Kavşağı'nda kontrolden çıkarak çarptığı bariyere asılı kaldı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerini birbirine bağlayan Antalyaspor Kavşağı'nda meydana geldi. Bir personel servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, kavşağın üzerindeki bariyere çarptı. Bariyeri kıran servis aracı, asılı kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen çekiciye bağlanan servis aracı, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazayı gören vatandaşların araçlarını durdurup cep telefonlarıyla görüntü çekmesi, karşı şeritteki trafiği de aksattı.

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Servis minibüsü, çarptığı bariyere asılı kaldıServis minibüsü, çarptığı bariyere asılı kaldıServis minibüsü, çarptığı bariyere asılı kaldıServis minibüsü, çarptığı bariyere asılı kaldı

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