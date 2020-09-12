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Servisçilerden İBB binası önünde eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 00:15 | Son Güncelleme

İstanbul Servisçiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözleri üzerine belediyenin Kartal'da bulunan ek hizmet binası önünde basın açıklama yaptı.

Servisçilerden İBB binası önünde eylem

İstanbul Servisçiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun servis kararı sonrası eylem yaptı.

"KİMSENİN AKLINA YATMADI"

Dernek Başkanı Uğur Karakoç, yaptığı açıklamada, “İstanbul servisçi esnafı olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü açıklamalarından dolayı yaşadığımız şaşkınlıktan ve kızgınlıktan ötürü buradayız. Kendisine buradan haber kanallarından bir haber yollamak istiyoruz. Siz, "Ben kimsenin hakkını yemem ama hakkımı da yedirmem" diyorsanız İstanbul servisçi esnafı da bugün burada hakkını yedirmeyecek, hakkını aramaya geldi. İstanbul servisçi esnafının birçok sorunu varken İstanbul halkının birçok trafik sorunu varken tekrar gündeme 10 bin plaka sokması kimsenin aklına yatmadı. Sayın Büyükşehir belediye başkanımızın yanlış bilgilendirildiğini düşünüyoruz. Çünkü daha önceki UKOME kararında 16'ya 11 oyla 25 Mayıs'tan sonra sektöre girenlere plaka satılması konusunda ret oyu kullanıldı. Bugün burada olmamızın asıl amacı 25 Mayıs'tan sonra sektöre giren herkes, korsandır, rantçıdır" dedi.

"BİZİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Konuşmasına devam eden Karakoç “Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü yaptığı açıklamalar bizi derinden üzmüştür. Bugün bir kez daha kendisine verilen bilgilerin yanlış olduğunu, İstanbul servisçi esnafının asıl sıkıntılarının dosya halinde Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine 6 ay önce verdik. Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan daire başkanlığının, daire müdürlerinin, genel sekreterlerinin ve esnaf temsilcisi olarak 1 kişinin bulunduğu bilgi anlamında bir toplantı istiyoruz. Çünkü kendi verdiği bir sözdü. Bizim kurumumuza geldi ve benim asıl amacım sizlersiniz, bu sektörü bilen sizlersiniz dedi. Bugün Kartal ek hizmet binasında derdimizi anlatacak bir tane adam yok. 60 bin esnafa bir kişi nasıl baksın. Bir kez daha Sayın Ekrem İmamoğlu'na seslenmek istiyorum. İstanbul servisçi esnafını yalnız bırakmayın. Daha önceki Saraçhane, Kazlıçeşme, Maltepe mitingini bu esnafa yaptırmayın ki bu esnaf ta arkanızda dursun, ekmeğine emeğine sahip çıksın" şeklinde konuştu.

"20 BİN SERVİS ARACI BOŞTA"

Karakoç, "Yaklaşık 20 bin servis aracı boşta. Kapıda yatıyor. Örümcek ağı bağladı. Lastikleri indi, aküler bitti. Eğer İstanbul'un yolcu taşımacılığında sıkıntı varsa İstanbul servisçi esnafı en iyi ve kaliteli şekilde hizmet vermeye hazırdır. Bizim amacımız plakamız 1 trilyon olsun değil. Biz adalet istiyoruz. Eğer Kocaeli'nde plaka 400 ise Ankara'da 400 ise İstanbul'da da 400 olmak zorunda. Adalardaki faytona 300 bin lira değer biçen insanlar bu kadar esnafı arkasına alması lazım. Eğer ki bu esnafın 300 bin lira değeri yoksa bu saatten sonra esnaf kendi kararını kendisi verecektir" açıklamasında bulundu. (DHA)

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