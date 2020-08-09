Ses kayıtlarınız artık Google tarafından işlenebilecek

Bugün ise Google ses kayıtları için gizlilik politikasını değiştirdiğini açıkladı. Bu gizlilik politikası sayesinde Google’ın kullanıcılarının ses kayıtlarını anonim olarak toplayıp işlemesi resmen yasallaştı diyebiliriz.

Özellikle Google Asistan’ı iyileştirmek için kullanılan olan bu kayıtlar dilenirse silinebilecek. Kullanıcılar dilerse activity.google.com adresinden daha önce toplanmış ve kaydedilmiş olan verilerini silebilecek. Ancak verilerin toplanmasını tamamen kısıtlayamayacak.

Google‘ın tüm kullanıcılarına gönderdiği yeni gizlilik politikasına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Unutmayın ki bu veri toplama işlemi YouTube dahil tüm Google uygulamalarında yapılacak.

Google Asistan ve diğer uygulamalar için basit denetimler: Ses kayıtlarıyla ilgili güncellenen ayar, Web ve Uygulama Etkinliğinizin bir parçası olup internette yaptığınız aramalar gibi etkinliklerin Google Hesabınıza kaydedilmesine izin verir. Ses kayıtları ayarı etkinleştirildiğinde Google Asistan, Arama ve Haritalar ile etkileşiminize ait sesler kaydedilir ve ürünlerimizin konuşmayı anlama işlevini iyileştirmeye yardımcı olması için incelenebilir. Bu güncellenen ayar diğer Google hizmetleri veya cihazınıza kaydedilen ses verileri için geçerli değildir.