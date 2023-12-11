HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Sesi duyar duymaz yardıma gitti, Kargayı o halde görünce hemen müdahale etti

Sesi duyar duymaz yardıma gitti, Kargayı o halde görünce hemen müdahale etti

11.12.2023 12:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Zara ilçesinde ayağı ipe dolanarak mahsur kalan karga diğer kargaların telaşı ve kendisinin çırpınışı sayesinde hayvan özgürlüğüne kavuştu.

Edinilen bilgilere göre, olay, Zara ilçesi çöplüğünde meydana geldi.

İlçede yaşayan hayvan sever Erhan Güler doğada gezindiği sırada kargaların oldukça telaşlı olduğunu fark etti. Etrafı inceleyen Güler, daha sonra ayağı dikenli telde bulunan ipe dolanarak mahsur kalan karganın çırpınışlarını gördü. Karganın yanına giden Güler, bıçak yardımıyla dolanan ipi keserek mahsur kalan kargayı kurtardı. Güler, kargayı özgürlüğüne kavuşturdu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde karganın kurtarılması esnasında karga seslerinin kesilmesi ise dikkat çekti.

(İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkentte sokak köpeği gerginliği! Mansur Yavaş'a isyan ettilerBaşkentte sokak köpeği gerginliği! Mansur Yavaş'a isyan ettiler
Boşanma oyunu aile dramına döndü! 'Seni bu evde istemiyorum'Boşanma oyunu aile dramına döndü! 'Seni bu evde istemiyorum'
Sokak köpekleri için dikkat çeken öneri! Atatürk'ün onayladığı...Sokak köpekleri için dikkat çeken öneri! Atatürk'ün onayladığı...
Anahtar Kelimeler:
karga
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı bırakıldı!

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı bırakıldı!

Yer: İstanbul! Su almak istedi, gözlerine inanamadı: Bir su 10 euro

Yer: İstanbul! Su almak istedi, gözlerine inanamadı: Bir su 10 euro

Bakan Ersoy ile karesi gündem olmuştu! Altaylı'dan gelen tepkilere yanıt: 'Demek ki adam değilsiniz'

Bakan Ersoy ile karesi gündem olmuştu! Altaylı'dan gelen tepkilere yanıt: 'Demek ki adam değilsiniz'

En riskli ilçeleri bir bir saydı! "En dayanıklı binalar bile yıkılır"

En riskli ilçeleri bir bir saydı! "En dayanıklı binalar bile yıkılır"

Sokak köpekleri için dikkat çeken öneri! Atatürk'ün onayladığı...

Sokak köpekleri için dikkat çeken öneri! Atatürk'ün onayladığı...

İsrail'in yalanı deşifre oldu

İsrail'in yalanı deşifre oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.