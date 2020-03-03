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Sesi performansı ile öne çıkarılan telefon sınıfta kaldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.03.2020 09:59 | Son Güncelleme

LG, amiral gemisi segmentinde uzun zamandır umduğunu bulamıyor. 2019’un son çeyrek finansal raporları da LG’nin Mobile bölümde kardan artık fazlasıyla zarar ettiğini gözler önüne sermişti.

Sesi performansı ile öne çıkarılan telefon sınıfta kaldı

LG G8 ile de bekleneni veremeyen firma, bu modelinde ses konusunda büyük önem vermişti. Ancak DxOMark ekibi LG G8’i masaya yatırdı ve durumun öyle olmadığını kanıtladı.

LG G8 DXOMARK TESTİNDEN GEÇEMEDİ

Telefonların kameralarını inceleyip puanlar veren ve bu puanları genel geçer kabul gören DxOMark ekibi, geçtiğimiz aylarda ses konusunda da incelemeler yapmaya başlamıştı. DxOMark, LG G8’e oynatma ve kaydetme konusunda 52 puan verdi. Ortalamada da 52 puan alan telefonun başlıca ses özellikleri aşağıda yer alıyor.

LG G8 SES ÖZELLİKLERİ

  • OLED ekranda kristal kalitede hoparlör
  • Boombox destekli hoparlör
  • 32-bit Quad DAC
  • DTS:X 3D Surround Sound
  • Meridian Quality Audio (MQA) çözücü
  • 2 adet mikrofon
  • HD ses kaydedicisi
  • Hi-Fi video kaydetme özelliği

Bu denli üst seviye ses özelliklerine sahip telefonun kayıt ve oynatma konusunda düşük puan alması aslında şaşırtıcı değil. LG ilk defa tam ekran tasarım için hoparlörleri ekranın altına entegre etmişti. Bu sistem daha normal hoparlörler gibi verimli çalışmıyor.

Ses kaydetme konusunda 52 puan alan LG’nin, arkaplandaki sesleri kaydetmesi büyük eksiklik olarak gösteriliyor. Güney Koreli teknoloji devi bu eksikliklerden ders alarak bu yıl karşımıza LG G9 modeli ile çıkacak. Bakalım LG bu yıl başarılı olabilecek mi?

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