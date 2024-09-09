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  4. Sevda Yılmaz 3 gündür kayıptı! Emniyetteki ifadesinde gerçek ortaya çıktı, baba gözaltına alındı

Sevda Yılmaz 3 gündür kayıptı! Emniyetteki ifadesinde gerçek ortaya çıktı, baba gözaltına alındı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
09.09.2024 20:39
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İstanbul'da 3 gündür Sevda Yılmaz'dan haber alınamıyordu. 13 yaşındaki küçük kız, bugün bulundu. Emniyetteki işlemleri sırasında Avcılar'daki evine dönmek istemediğini; dilendirildiğini ve şiddet gördüğünü söyleyen Sevda Yılmaz, ailesine teslim edilmeyerek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde koruma altına alındı. İfadenin ardından baba gözaltına alındı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dedesi Erol Yılmaz ve anneannesiyle yaşayan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, cuma günü annesiyle gittiği okul alışverişi sonrası kayboldu. Torunundan 3 gündür haber alamayan Erol Yılmaz, durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarının ardından çalışma başlatan ekipler, Sevda Yılmaz ve dün evden kaçtığı öğrenilen 14 yaşındaki M.G.S.'yi Kadıköy'de buldu. Emniyetteki işlemleri sırasında Avcılar'daki evine dönmek istemediğini; dilendirildiğini ve şiddet gördüğünü söyleyen Sevda Yılmaz, ailesine teslim edilmeyerek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde koruma altına alındı. Öte yandan Sevda Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri sırasında M.G.S. ile 16 yaşındaki ağabeyi E.Y.'yi zorla evlendirilmek istendiğini söylediği öğrenildi.

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BABA GÖZALTINA ALINDI

Bir televizyon programında katılan baba S.Y. canlı yayın sırasında kızının bulunduğun öğrendi. Yayın sırasında kızının polise verdiği, 'Beni ve arkadaşım Medine'yi zorla dilendirmek istiyorlardı. Birlikte evden kaçtığım arkadaşım Medine'yi ağabeyim ile evlendirmek istiyorlar" şeklindeki iddialarını duyan baba, ayakta durmakta zorlandı. Kızının iddiaları üzerine baba S.Y. gözaltına alınırken ekiplerin soruşturması devam ediyor.

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Abla Dilan Yılmaz " Kardeşimin bulunmasını istiyorum. Hiçbir sorun yoktu. Kimseden de şüphe etmiyoruz. Gece dışarı çıkmaya bile korkuyordu."

"15 ARAÇ GİTTİK BULAMADIK"

Dede Erol Yılmaz "Cuma günü annesiyle alışveriş için Köyiçine gittiler. Yanında bir kız arkadaşı daha vardı. 'Ben babamın yanına gideceğim' diyerek annesinden ayrıldı. O gidişten sonra daha ses soluk yok. Geçimsizlik yoktu. Cuma gününden bu yana haber alamıyoruz. Polise başvurduk. Başvurmadığımız yer kalmadı. Bütün akrabaları haberdar ettik, haber yok. Suriyeli bir arkadaşı var. Bazı kıyafetleri onun evindeydi. Polise bilgi verdik. Arkadaşlardı gidip geliyorlardı. Esenyurt'ta görüldüğü söylendi bize, 15 araç gittik aradık bulamadık." dedi.

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Kaynak: DHA

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