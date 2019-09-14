Sevdiğine kavuşamayınca yalnızlığı seçti

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrılı 71 yaşındaki Memiş Orhan Turan, başlık parası nedeniyle aşık olduğu kadınla evlenemediği için yaklaşık yarım asırdır dağ başındaki konteynerde yalnız yaşıyor. Taşlıçay ilçesinde "Memiş Dayı" olarak bilinen Turan, 54 yıl önce genç yaşlarda çeşme başında gördüğü kadına aşık oldu. Sevdiği kadını ailesinden isteyen ve maddi durumu iyi olmadığı için başlık parasını denkleştiremeyen Turan, 4 yıl sonra vatani görevini yapmak için İstanbul'a gitti. Döndüğünde sevdiğinin ailesiyle göç ettiğini öğrenen Turan, sevdiği kadını bulmak umuduyla Türkiye'nin birçok ilini gezdi. - Sevdiği kadını bulamayınca dağ başında yaşamaya başladı Tüm arama çalışmaları sonuçsuz kalan Turan, ilçeye dönerek şehirden uzak, dağ başında kurduğu barakada yalnız yaşamaya başladı. Yarım asrı aşkın bir süredir tek başına yaşayan ve evlenmeyen Turan, Türk Kızılayın verdiği konteynerde yaşamını sürdürüyor. Günün büyük bölümünü üzerine yazdığı sözlerle dikkati çeken barakada geçiren turan, zaman zaman araç yıkayıp günlük harçlığını çıkarmaya çalışıyor.

Ziyaretine gelenlere yanık sesiyle türküler söyleyen Turan, aşık olup da kavuşamadığı kadının ismini ise kimseyle paylaşmıyor. - "Yalnızlık Allah'a mahsus" Memiş Orhan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık yarım asırdır tek başına yaşadığını ve kavuşamadığı sevdiğini beklediğini söyledi. Sevdiğiyle aşklarının temiz, samimi ve karşılıklı olduğunu ancak başlık parası yüzünden evlenemediğini anlatan Turan, şöyle konuştu: "70 yaşını geçtim. Bir karıncayı bile ezmedim. Kimseyle ilgilenmedim. Arabalar geldiğinde o anki duruma göre keyfim yerindeyse arabaları yıkarım. Arabalar gelmediğinde de oturuyorum, namazımı kılıyorum. Sevdiğim kadını bulmak için Türkiye'yi gezdim. Yalnızlık Allah'a mahsustur ama eğer sen sabredersen..." Turan, sevdiği kadının ismini sır gibi sakladığını ve kimseyle paylaşmak istemediğini belirterek "Sevdiği kadına kavuşamadığım için yalnız yaşamaya karar verdim. Kavuşacağımız yönünde ikimiz de birbirimize yemin ettik. Kanımızla birbirimizin adını yazdık." diye konuştu.