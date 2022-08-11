Severek içtiğiniz çay sağlığınıza zarar verebilir! İçmeden önce...

Çay, Türkiye’de en sık içilen içecekler arasında üst sırada yer alıyor. Çay tiryakileri gün boyunca çay içiyor. Çayı genellikle yemeklerin yanında tüketiyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Çayın bir sürü faydası olsa da yemekten sonra içilen çay vücutta demir eksikliğine sebep oluyor. Fazla çay tüketimi çarpıntı, kansızlık, uykusuzluk, mide bulantısı, baş ağrısı, elde titreme gibi sorunlara yol açıyor.

45 DAKİKA SONRA İÇİN

Uzmanlar kansızlığı önlemek için yemek sırasında çay içmemenizi öneriyor. Çayı yemek yedikten 45 dakika sonra yeterli miktarda tüketmeniz soruna yol açmıyor.

ÇAYIN FAYDALARI

Çay kalp sağlığı için faydalı olabilir

Çay bağırsak sağlığını iyileştirebilir

İnme Riskini Azaltmaya Yardımcı Olabilir

Çay kan şekeri seviyesini düşürebilir

Çayda bulunan bileşenler kanser hücreleri üzerinde etkili olabilir

Odaklanmayı Arttırabilir

ÇAYIN ZARARLARI