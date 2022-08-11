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Severek içtiğiniz çay sağlığınıza zarar verebilir! İçmeden önce...

11.08.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay tüm dünyada sevilerek tüketiliyor. Ancak ülkemizde çay içme oranı birçok ülkeye göre çok daha yüksek. Oldukça fazla tüketilen çayın faydaları olsa da kahvaltılarda veya yemekte içilen çay sağlığınızı olumsuz etkileyebiliyor. Çay içmeden önce yemek saatinizi ayarlamanız gerekiyor.

Severek içtiğiniz çay sağlığınıza zarar verebilir! İçmeden önce...

Çay, Türkiye’de en sık içilen içecekler arasında üst sırada yer alıyor. Çay tiryakileri gün boyunca çay içiyor. Çayı genellikle yemeklerin yanında tüketiyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Çayın bir sürü faydası olsa da yemekten sonra içilen çay vücutta demir eksikliğine sebep oluyor. Fazla çay tüketimi çarpıntı, kansızlık, uykusuzluk, mide bulantısı, baş ağrısı, elde titreme gibi sorunlara yol açıyor.

45 DAKİKA SONRA İÇİN

Uzmanlar kansızlığı önlemek için yemek sırasında çay içmemenizi öneriyor. Çayı yemek yedikten 45 dakika sonra yeterli miktarda tüketmeniz soruna yol açmıyor.

ÇAYIN FAYDALARI

  • Çay kalp sağlığı için faydalı olabilir
  • Çay bağırsak sağlığını iyileştirebilir
  • İnme Riskini Azaltmaya Yardımcı Olabilir
  • Çay kan şekeri seviyesini düşürebilir
  • Çayda bulunan bileşenler kanser hücreleri üzerinde etkili olabilir
  • Odaklanmayı Arttırabilir

Yeni Proje (68)

ÇAYIN ZARARLARI

  • Düşük demir emilimi
  • Artan kaygı, stres ve huzursuzluk ve azalan uyku kalitesi
  • Baş ağrısı
  • Mide yanması
  • Bulantı

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Anahtar Kelimeler:
kansızlık stres uykusuzluk Çay kafein faydaları zarar
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