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Severek tüketiyoruz ama yaşlanmayı hızlandırıyorlar! Bu gıdaları tüketmeden önce bir daha düşünün

20.07.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepimiz cildimizin daha parlak ve canlı görünmesini isteriz ancak bu noktada besinler devreye girer. Özellikle bazı gıdalar vücudumuzdaki önemli proteinleri tahrip eder. Bu durum vücudumuzun susuz kalmasına yol açar ve bundan ilk nasibini alan maalesef cildimiz olur. Cildimize dış faktörler kadar yediklerimizin de büyük ölçüde etkenleri de olmakla beraber yaşlanmayı da hızlandırmaktadırlar. İşte hepimizin günlük hayatta severek tükettiği ancak fark etmeden yaşlanmaya sebebiyet verdiği gıdalar...

Severek tüketiyoruz ama yaşlanmayı hızlandırıyorlar! Bu gıdaları tüketmeden önce bir daha düşünün

Bedenimiz ve cildimiz en değerli hazinemiz. Ona iyi bakmak da bizim elimizde. Birçoğumuzun sıklıkla tükettiği besinler hem sağlığımıza zarar verip hastalıklara yol açabiliyor iken hem de yaşlanma ve cilt problemleriyle karşı karşıya bırakabiliyor. Daha genç bir görünüm ve geç yaşlanma için bu gıdaları tüketirken bir kez daha düşünmelisiniz.

BEYAZ ŞEKER

Kilo alımından cilt kırışıklıklarının oluşmasına kadar bir çok zararı var. Çok fazla şeker tüketmek vücuttaki proteinlere, lipitlere ve cilt kolajenine zarar verir. Böylece kırışıklık oluşumunu arttırır. Vücudumuzdaki proteinler ve lipitler cildimizin sıkıldığından sorumludur.

şeker

PATATES KIZARTMASI

Vücuttaki önemli mineralleri azaltır. Vücudumuzdaki serbest radikalleri serbest bırakır buda ciltte hasara neden olur. Patatesi sağlıklı ve lezzetli tüketmek istiyorsan fırınla.

ptts

İŞLENMİŞ ETLER

İçinde çok fazla tuz ve koruyucu madde bulunduran bu ürünler dehidratasyona yol açar ve vücutta iltihaplanmayı tetikler.

işlenmiş etler

TRANS YAĞLAR

Trans yağlar damarları sertleştirir. Ciltteki kan akışını zayıflatır ve böylece erken yaşlanmaya sebep olur. Kızarmış yağlar, margarin, fast food ve tüm abur cuburlar trans yağ içerir.

trans yağğ

BAHARATLI YİYECEKLER

Uzun süreli aşırı baharat tüketimi ciltte kızarıklığa sebep olur. Yine kan damarlarını genişleterek erken yaşlanmaya sebep olur. Dozunda baharat tüketimi sağlığınız açısından daha faydalı olacaktır.

baharat

KAFEİNLİ İÇECEKLER

Yüksek kafein cildi kurutur. Vücudu susuz bırakır ve nem eksikliğine sebep olur. Bu durumu çözmenin basit yolu her bir fincan kahve için 1 bardak su içmektedir. Günlük güvenli kafein alım miktarı aşılmamalıdır.

kafein

MANGAL KÖMÜRÜNDE PİŞEN ETLER

Cilde zarar verir. Siyah ve kömürleşmiş etler ciltteki kolajen gibi temel özellikleri bozar.

mangal

FAZLA TUZ

Dehidratasyona sebep olur. Yani tüm vücudun su tutmasını sağlayan ödeme sebep olur. Susuzluğa yol açar ve susuz kalan vücut daha erken yaşlanır.

tuz

ALKOL

Fazla alkol tüketimi yaşlanmayla ilişkili çeşitli sağlık sorunlarının gelişmesi riskini artırır.

alkol

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