Severek yiyorsunuz ama cilt kanseri riskinizi arttırabilir

Balığın birçok farklı çeşidi bulunuyor. Yapılırken de kızartma, ızgara, fırın gibi yöntemleri bulunan balığın daha sağlıklı olması için konserve balıklardan uzak durulması gerekiyor. Ancak balık tüketiminin sağlığa etkisi sadece yapılış şekli ile sınırlı kalmıyor. Yapılan araştırmalara göre haftada 2 kez balık yemek cilt kanseri riskini arttırabilir. Brown Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, tipik olarak haftada 300 g balık tüketen kişilerin, tipik balık alımı daha az olanlara göre malign melanom geliştirme riskinin %22 daha yüksek olduğunu buldu.

TÜM FAKTÖRLER DEĞERLENDİRİLDİ

Araştırmada, yaş ortalaması 62 olan 491.367 yetişkin, balık tüketimiyle ilgili soruları yanıtladı. Daha sonra kanser kayıtlarından elde edilen veriler kullanılarak 15 yılda gelişen yeni melanom vakalarının sıklığı hesaplandı. Araştırmacılar ayrıca kişinin kilosu, sigara içip içmediği, alkol içip içmediği, diyetleri, ailede kanser öyküsü ve ortalama UV radyasyon seviyeleri gibi sonuçları etkileyebilecek faktörleri de hesaba kattı. Toplam balık alımının daha yüksek olduğu kişilerin potansiyel cilt kanseri riskleriyle bağlantılı olduğu sonucuna varıldı.

TON BALIĞI TÜKETENLER DİKKAT

Ton balığı tüketenlerde malign melanom riski %20 daha yüksekti. Şaşırtıcı bir şekilde kızarmış balık tüketenlerde cilt kanseri riskine rastlanmadı. Diğer araştırmalar, daha fazla balık yiyen insanların vücutlarında cıva ve arsenik gibi ağır metal düzeylerinin daha yüksek olduğunu buldular.



