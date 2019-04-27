Sevgi bebeğe, 180 gramlık hayat kurtaran dokunuş

SÜLEYMAN ELÇİN - Doğuştan sarılık hastası olan 4 kilogram ağırlığındaki 8 aylık Sevgi Nur bebek, ender yapılan bir ameliyatla hurdacılıkla geçinen babası Birol Zinnetler'den nakledilen 180 gramlık karaciğer parçasıyla hayata tutundu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hurdacılık yapan Birol ve Döne Zinnetler çiftinin beşinci çocukları Sevgi Nur Zinnetler'e doğumdan hemen sonra sarılık ve konjentinal bilier atrezi (safra yollarının doğumsal olarak yokluğu) teşhisi konuldu. Hastalığın hasar oluşturduğu karaciğer bir süre sonra işlevini göremez hale geldi. Kolunu kaldıramayan, ağlarken bile sesi çıkmayan ve hiç gülmeyen Sevgi Nur bebek için doktorlar acil karaciğer nakli olması gerektiğini bildirdi. Aile, nakil için İstanbul'daki İstinye Üniversitesi Hastanesine geldi. Kızının gözünün önünde eriyip gitmesine gönlü el vermeyen baba Birol Zinnetler, karaciğerini vermek için gönüllü oldu. Hastanede yapılan tetkiklerde babanın karaciğer dokusunun minik Sevgi Nur'a uyumlu olduğu belirlendi. Nakil için bebeğin kilo almasını sağlamaya çalışan doktorların uyguladığı beslenme programlarına rağmen Sevgi Nur bebek kilo alamadı. Bunlar da ilginizi çekebilir Bu halıya paha biçilemiyor İzmir’de ekmeğe zam geldi, pide fiyatları belirlendi Asker arkadaşları ve aileleri 40 yıl sonra buluştu

- "Bebeğime hayat kurtaran bir dokunuş yaptılar" Yaşaması için acil nakil olmaktan başka şansı kalmayan Sevgi Nur bebeğin minik ve zayıf bedeni için doktorlar farklı bir yöntemi tercih etti. İstinye Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan yönetimindeki ekibin ameliyatı ile önce mono segment adı verilen yöntemle babanın karaciğerinden 2 segment çıkarıldı. Çıkartılan parçalardan biri de küçültülerek 180 grama getirildi ve Sevgi Nur bebeğe nakledildi. Başarılı geçen naklin ardından Sevgi Nur'in iyileşme süreci başladı. Nakilden hemen sonra kilo almaya başlayan ve 5,2 kiloya ulaşan Sevgi Nur bebek, ilk defa güldü, ağlarken bile sesi çıkmaya başladı. Baba Zinnetler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızlarının doğumuyla gelen mutluluğun hastalığı öğrenmeleriyle kısa sürdüğünü ifade etti. Kızının doğduktan sonra sürekli hastanelerde olduğunu anlatan Zinnetler, "Kızım doğduktan sonra 2 kilograma kadar düştü. Nakilden başka çaremiz yoktu. Karnı şişiyor, bir şey yemiyordu. Birçok hastaneye gittik ama kilosu düşük olduğu için nakil yapamayacaklarını söylediler. Ayhan Hocam ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bebeğime hayat kurtaran bir dokunuş yaptılar." dedi.