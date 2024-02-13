Sevgililer Günü neden 14 Şubat'ta kutlanır? Sevgililer Günü ne zamandan beri kutlanıyor?

Sevgililer Günü, dünyanın çeşitli bölgelerinde her sene coşkuyla kutlanan özel bir gün hâline gelmiştir. Sevgililer Günü'nün kutlandığı gün olan 14 Şubat, eski çağlardan itibaren günümüze kadar uzanan bu geleneği temsil eden bir diğer tarihtir. Ülkemizde Sevgililer Günü olarak bilinen 14 Şubat, aslında Papa Gelasius tarafından ilan edilen Aziz Valentine Günü’dür ve bu günde Aziz Valentine anılır. Sevgi ve sevgililerin hikayesi ile bütünleşen bu azizin ölüm günü 14 Şubat Sevgililer Günü olarak kutlanır. Diğer bir yandan tüm dünyada aşk ve romantizmin kutlandığı özel günlerden biri olan 14 Şubat, bazı insanların düşüncelerine göre ticari kazanç düşüncesinde olan kapitalist ekonomi aktörlerinin kullandığı çok etkili bir araçtır.

Sevgililer Günü neden 14 Şubat'ta kutlanır?

14 Şubat neden Sevgililer Günü olarak kutlanır sorusu sıklık ile merak edilir. Sevgililer Günü’nün tarihi oldukça eski dönemlerden günümüze kadar uzanmaktadır. Hikayeye göre; Şubat ayının ortasına denk gelen günler Antik Çağ zamanlarında romantizm ve aşk ile ilişkilendirilmiştir. Antik Yunan takviminde Hera ve Zeus’un kutsal bir şekilde evlenmesi, bu özel zamana adanmıştır.

Antik Roma’da ise “Bereket Tanrısı” olarak bilinen Lupercus için, Lupercalia Günü, 15 Şubat tarihinde kutlanmaya başlanır. Lupercalia Günü arifesindeki 14 Şubat tarihinde, genç erkekler kura ile genç kızların ismini çeker ve bayram boyunca kavalyelik yapma fırsatı bulurlar. Antik çağlardan günümüze kadar dönüşüme uğrayarak gelen bu gelenekler, günümüzde kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü’nü ortaya çıkartır ve bugünün kutlanışı yüzyıllar boyunca devam eder.

14 Şubat nasıl Sevgililer Günü oldu?

14 Şubat neden Sevgililer Günü olarak kutlanır sorusunun yanıtı birçok hikâyeye dayanır. Hristiyan olduğu için öldürülen din adamı Valentine ile romantik aşk arasındaki ilişkiyi anlatan hikâyelerin 14. yüzyılda ortaya çıktığı varsayılır. Bu hikayeye göre başlıca olaylar şöyledir:

Valentine ya da Valentinus, Hristiyan inanışına göre Roma azizlerinden biridir. Bu azizin 269 yılı civarında öldürüldüğü düşünülmektedir. Aziz Valentine Romalı askerlerin evlenmesinin yasaklandığı dönemlerde; gençlerin gizlice evlenmelerine yardım etmiştir. Bu neden ile ölüm cezasına çarptırılır. Valentine, öldürüleceği günden 1 gün önce gardiyanın kız kardeşine "Valentine'ninden" imzalı bir aşk notu vermiştir. Aşıkların Azizi olarak bilinir ve Valentine, her yıl 14 Şubat günü anılır, zamanla bu gün Sevgililer Günü'ne dönüşmüştür.

Sevgililer Günü ne zamandan beri kutlanıyor?

Romantizm ve aşk ile Valentine arasındaki ilişki tarihi kaynaklarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsaneden ibarettir. Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir. Kilise 1969 yılında takviminden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır. Günümüzde 14 Şubat'ın tarihi arka planını ve önemini yitirdiği düşüncesinde olanlar olsa da birçok çift bu özel sevgi gününü kutlamaya devam etmektedir.

