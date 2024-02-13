KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Aşk - Cinsellik
    4. Sevgililer Günü neden 14 Şubat'ta kutlanır? Sevgililer Günü ne zamandan beri kutlanıyor?

    Sevgililer Günü neden 14 Şubat'ta kutlanır? Sevgililer Günü ne zamandan beri kutlanıyor?

    Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
    12.02.2024 18:58 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    14 Şubat genel olarak sevgililer arasındaki romantik aşkın kutlandığı bir gün olarak akıllara gelse de bazı insanlar, aile bireylerine ya da evcil hayvanlarına sevgilerini göstermek ya da hayatlarında sevgilileri ile yaptıkları şeyleri kutlamak için de bu özel günü kutlamaktadır. Her yıl bu özel ve heyecanlı gün kutlanırken aynı zamanda tarihçesi ve anlamı da merak edilir. Peki Sevgililer Günü neden 14 Şubat'ta kutlanır?

    İçindekiler

    • Sevgililer Günü neden 14 Şubat'ta kutlanır?
    • 14 Şubat nasıl Sevgililer Günü oldu?
    • Sevgililer Günü ne zamandan beri kutlanıyor?

    Sevgililer Günü, dünyanın çeşitli bölgelerinde her sene coşkuyla kutlanan özel bir gün hâline gelmiştir. Sevgililer Günü'nün kutlandığı gün olan 14 Şubat, eski çağlardan itibaren günümüze kadar uzanan bu geleneği temsil eden bir diğer tarihtir. Ülkemizde Sevgililer Günü olarak bilinen 14 Şubat, aslında Papa Gelasius tarafından ilan edilen Aziz Valentine Günü’dür ve bu günde Aziz Valentine anılır. Sevgi ve sevgililerin hikayesi ile bütünleşen bu azizin ölüm günü 14 Şubat Sevgililer Günü olarak kutlanır. Diğer bir yandan tüm dünyada aşk ve romantizmin kutlandığı özel günlerden biri olan 14 Şubat, bazı insanların düşüncelerine göre ticari kazanç düşüncesinde olan kapitalist ekonomi aktörlerinin kullandığı çok etkili bir araçtır.

    Sevgililer Günü neden 14 Şubat'ta kutlanır?

    14 Şubat neden Sevgililer Günü olarak kutlanır sorusu sıklık ile merak edilir. Sevgililer Günü’nün tarihi oldukça eski dönemlerden günümüze kadar uzanmaktadır. Hikayeye göre; Şubat ayının ortasına denk gelen günler Antik Çağ zamanlarında romantizm ve aşk ile ilişkilendirilmiştir. Antik Yunan takviminde Hera ve Zeus’un kutsal bir şekilde evlenmesi, bu özel zamana adanmıştır.

    Antik Roma’da ise “Bereket Tanrısı” olarak bilinen Lupercus için, Lupercalia Günü, 15 Şubat tarihinde kutlanmaya başlanır. Lupercalia Günü arifesindeki 14 Şubat tarihinde, genç erkekler kura ile genç kızların ismini çeker ve bayram boyunca kavalyelik yapma fırsatı bulurlar. Antik çağlardan günümüze kadar dönüşüme uğrayarak gelen bu gelenekler, günümüzde kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü’nü ortaya çıkartır ve bugünün kutlanışı yüzyıllar boyunca devam eder.

    14 Şubat nasıl Sevgililer Günü oldu?

    14 Şubat neden Sevgililer Günü olarak kutlanır sorusunun yanıtı birçok hikâyeye dayanır. Hristiyan olduğu için öldürülen din adamı Valentine ile romantik aşk arasındaki ilişkiyi anlatan hikâyelerin 14. yüzyılda ortaya çıktığı varsayılır. Bu hikayeye göre başlıca olaylar şöyledir:

    Valentine ya da Valentinus, Hristiyan inanışına göre Roma azizlerinden biridir. Bu azizin 269 yılı civarında öldürüldüğü düşünülmektedir. Aziz Valentine Romalı askerlerin evlenmesinin yasaklandığı dönemlerde; gençlerin gizlice evlenmelerine yardım etmiştir. Bu neden ile ölüm cezasına çarptırılır. Valentine, öldürüleceği günden 1 gün önce gardiyanın kız kardeşine "Valentine'ninden" imzalı bir aşk notu vermiştir. Aşıkların Azizi olarak bilinir ve Valentine, her yıl 14 Şubat günü anılır, zamanla bu gün Sevgililer Günü'ne dönüşmüştür.

    Sevgililer Günü ne zamandan beri kutlanıyor?

    Romantizm ve aşk ile Valentine arasındaki ilişki tarihi kaynaklarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsaneden ibarettir. Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir. Kilise 1969 yılında takviminden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır. Günümüzde 14 Şubat'ın tarihi arka planını ve önemini yitirdiği düşüncesinde olanlar olsa da birçok çift bu özel sevgi gününü kutlamaya devam etmektedir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    '3 ayda 30 kilo verdirdiğim danışanıma uyguladığım tarif''3 ayda 30 kilo verdirdiğim danışanıma uyguladığım tarif'
    Uyumadan 2 saat önce içildiğinde mucizevi etki gösteriyor!Uyumadan 2 saat önce içildiğinde mucizevi etki gösteriyor!
    En çok boşanan burçlar belli oldu! İşte liste...En çok boşanan burçlar belli oldu! İşte liste...
    Anahtar Kelimeler:
    Sevgililer Günü 14 şubat 14 şubat sevgililer günü sevgi
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

    Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

    Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.