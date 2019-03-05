İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de babasını kalp yetmezliğinden kaybeden, kendisine de aynı teşhis konulan Bülent Çiçekçi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kadavradan yapılan kalp nakliyle sağlığına kavuştu.

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ameliyatın ardından servise çıkan Çiçekçi, hem sağlığına kavuşmasını hem de 14 Şubat Sevgililer Günü'nü 15 yıllık eşi Zeynep Çiçekçi ile kutladı.

- "Nakilden sonra yeniden doğmuş gibi oldum"

Bülent Çiçekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler yaşadığını, kalp nakliyle kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.

Babasının ölümüne neden olan rahatsızlığın kendisinde de tespit edilmesi üzerine çok üzüldüğünü belirten Çiçekçi, "Acaba ben de mi aynısı olacağım dedim. Benim şansım bana teşhis konuldu, babama teşhis konulmadı. Zaman zaman ümidimi kaybettim o anlarda doktorum Ali Bey ve bir psikolog gibi bana 'Organ çıkmasına az kaldı, moralini bozma.' diye telkinde bulundular." dedi.

Mutlu haberi aldığında hemen eşiyle bunu paylaştığını ve nakil ameliyatına gülerek girdiğini dile getiren Çiçekçi, şöyle devam etti:

"İnsan başına gelmeyince organ naklinin ne kadar önemli bir şey olduğunu bilmiyor. Bağışlanan kalple hayata döndüm, tekrardan doğdum, tarif edilemeyen bir mutluluk içindeyim, kendimi çok iyi hissediyorum. Eşimle tanıştığımızdan beri hiç ayrı kalmadık. 14 Şubat'ta böyle bir hediyenin gelmesi ikimiz için de çok önemli. Eşim ile artık 14 Şubat sadece Sevgililer Günü değil her şeye bedel bir gün."