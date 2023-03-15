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Sevgilisinden ayrıldı, yaptırdığı afiş görenleri şaşırttı!

15.03.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sevdiği kadından ayrılan İlyas adında bir vatandaşın billboardlara yapıştırdığı afiş görenleri şaşırttı. Kız arkadaşı ile olan sorunlarını çözemeyince farklı bir yola başvuran İlyas, "Biz rezervasyon yaptık gidemedik. Size rezerve ettim, siz gidin" yazısını yazdırdığı afişlerle 115 bin 586 nüfuslu ilçeye lahmacun ısmarlayacağını duyurdu. İlyas’ın bütün ilçeye lahmacun ısmarlama sebebi ise kız arkadaşının en sevdiği yemek olması.

Sevgilisinden ayrıldı, yaptırdığı afiş görenleri şaşırttı!

Geçtiğimiz aylarda; Mardin'in Nusaybin ilçesinde İlyas isimli vatandaş, kız arkadaşı ile olan sorunlarını çözemeyince farklı bir yola başvurdu. İlçede bulunan bütün reklam panolarına ilan vererek kız arkadaşına olan sevgisini gösteren İlyas, kadın vatandaşlardan tam not aldı. Verdiği reklamlar içerisinde Türkçe ve Kürtçe yazılar yazan İlyas, her ilanın altına QR kod ekleyerek kodları okutanlara birçok şarkı hediye etti.

BÜTÜN İLÇEYE LAHMACUN ISMARLAMA KARARI: "BİZ REZERVASYON YAPTIK GİDEMEDİK... SİZE REZERVE ETTİM, SİZ GİDİN"

İlerleyen zamanda kendisini affettirmeyen 26 yaşındaki İlyas, kız arkadaşıyla yollarını ayırmaya karar verdi. Bunun üzerine gizli aşık İlyas, billboardlar üzerinden Nusaybin ilçesinde yaşayan vatandaşları ilçede bulunan bir lokantaya davet etti ve bütün ilçeye lahmacun ısmarlama kararı aldı. İlyas’ın bütün ilçeye lahmacun ısmarlama sebebi ise kız arkadaşının en sevdiği yemek olması.

İlyas, billboardlara astırdığı afişlerde ise, "Biz rezervasyon yaptık gidemedik. Size rezerve ettim, siz gidin" yazsını yazdırdı.

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Vatandaşlardan Muhammed Emin Irmak, İlyas’ı takdir ettiğini belirterek, “Leyla ile Mecnun vardı, Ferhat ile Şirin vardı 21. Yüzyılın aşkı da Meryem ve İlyas’ın aşkıdır” dedi.

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“NUSAYBİN HALKINA LAHMACUN ISMARLAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ”

İlyas ve Meryem’in ayrıldığını belirten lokanta sahibi Bilal Bengü, “5 gün önce İlyas beni aradı ve bana, o lokantaya kız arkadaşımla lahmacun yemeye gelecektik ancak biz ayrıldık gelemiyoruz dedi. Bu yüzden bütün Nusaybin halkına lahmacun ısmarlamak istediğini söyledi. Biz de bütün Nusaybin halkını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin Nusaybin Lahmacun afiş

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