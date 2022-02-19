HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sevgilisinden ayrılmak istedi, başına gelmeyen kalmadı! Çıplak fotoğrafları ailesine gönderildi, iç çamaşırları mahkemede yüzüne fırlatıldı

Sevgilisinden ayrılmak istedi, başına gelmeyen kalmadı! Çıplak fotoğrafları ailesine gönderildi, iç çamaşırları mahkemede yüzüne fırlatıldı

19.02.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 41 yaşındaki G.D., özel güvenlik görevlisi O.K.'den baskı gördüğü gerekçesiyle ayrılmak isteyince başına gelmeyen kalmadı. ''Benden ayrılırsan ailene ve arkadaşlarına çıplak fotoğraflarını gönderirim'' diyen O.K. bu fotoğrafları dediği gibi gönderdi. Tehdit suçlarından 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çaptırılan O.K. bu kez mahkemede çantasından sutyen ve külodu çıkarıp 'al senin çamaşırların’ diyerek G.D.'nin yüzüne doğru fırlattı.

Sevgilisinden ayrılmak istedi, başına gelmeyen kalmadı! Çıplak fotoğrafları ailesine gönderildi, iç çamaşırları mahkemede yüzüne fırlatıldı

Adana'da bir firmanın kafeteryasında çalışan G.D., aynı yerde çalışan güvenlik görevlisi O.K. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Genç kadın, bir süre sonra sevgilisinin kendisine baskı uyguladığı gerekçesiyle ilişkiyi bitirmek istedi. Ancak O.K., bu isteği kabul etmedi. Defalarca ayrılma isteğini yineleyen G.D., iddiaya göre eski sevgilisi tarafından ‘telefonumda çıplak fotoğrafların var. Benden ayrılırsan ailene, arkadaşlarına gönderirim’ diyerek tehdit etti. Bir süre tehdit ve şantaja boyun eğen G.D., daha sonra O.K.’nin görüşme teklifini reddetti. O.K. kendisinden ayrılan G.D.’nin uygunsuz görüntüleri ve fotoğraflarını ailesine ve arkadaşlarına yolladı. Bunun üzerine G.D., Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan O.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI AİLESİNE GÖNDERDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından O.K. hakkında Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 16 Kasım 2021’de görülen ilk duruşmasında G.D., sanık O.K.’nin kendisini sürekli tehdit ettiğini, birlikte olma teklifini reddettiği için özel fotoğraflarını ailesine yolladığını ve bundan dolayı psikolojisinin bozulduğunu, intihar etme aşamasına geldiğini söyledi. O.K. ise G.D. ile rızasıyla birlikte olduğunu, onun kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını, bundan dolayı maddi ve manevi zarara uğradığını öne sürdü.

CEZASINI DUYUNCA KADIN İÇ ÇAMAŞIRI FIRLATTI

15 Şubat’ta görülen karar duruşmasında sanık O.K. ile şikayetçi G.D. ve avukatları hazır bulundu. Her iki taraf da önceki ifadelerini yineledi. Duruşma sonunda hakim, O.K.’ye hakaret suçundan 1860 lira adli para cezası, şantaj suçundan 1 yıl 15 gün, tehdit suçundan 6 ay 7 gün, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet, şantaj ve tehdit suçlarından verdiği cezalarda hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Kararı duyunca öfkelenen O.K. tehditle değil gönül ilişkisi yaşadıklarını söyleyip, çantasından çıkardığı, eski sevgilisine ait olduğunu iddia ettiği sutyen ve külotu 'al senin çamaşırların’ diyerek yüzüne doğru fırlattı.

Screenshot_1

‘HAKİMİN, SAVCININ GÖZÜ ÖNÜNDE YAPTI’

G.D.’nin avukatı Hakan Tamgüç, müvekkilinin yaşadığı bu olayın çok çirkin olduğunu söyledi. O.K.’nin, müvekkilinin peşini bırakmadığını ve hayatını çekilmez hale getirdiğini belirten Tamgüç, “Karar mahkemesinde 4 ayrı suçtan ceza aldı. Kararı duyup sinirlenen sanık duruşma salonunda çantasında getirdiği kadın iç çamaşırlarını, hakimin, savcının gözü önünde müvekkilime doğru fırlattı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Avukatlık hayatımda böyle bir şeyi ne gördüm ne de duydum. Müvekkilimin iç çamaşırları olduğunu iddia ederek özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret suçlarını yargı önünde işlemiştir. Gerek yargılama makamı, gerekse biz aşağılandık. Bu hareketin cezalandırılması konusunda olayın sonuna kadar takipçisi olacağım” dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başakşehir'de "Pes" dedirten olay! Üzerinden kılıç çıktı, bekçiler şaşkına döndüBaşakşehir'de "Pes" dedirten olay! Üzerinden kılıç çıktı, bekçiler şaşkına döndü
Ayrılıkçı lider Puşilin sıcak bölgeden açıkladı: Durum savaşa gidiyorAyrılıkçı lider Puşilin sıcak bölgeden açıkladı: Durum savaşa gidiyor
Yunanistan'da felaket! Aralarında Türk yolcular da vardıYunanistan'da felaket! Aralarında Türk yolcular da vardı
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Geççek gündeme damga vurdu! Tarkan'ın ilk prodüktöründen çarpıcı yorum geldi "İşte Tarkan böyle birisi"

Geççek gündeme damga vurdu! Tarkan'ın ilk prodüktöründen çarpıcı yorum geldi "İşte Tarkan böyle birisi"

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

EYT'de son dakika gelişmesi! Bu kez tarih verildi…

EYT'de son dakika gelişmesi! Bu kez tarih verildi…

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınmıştı! Seksi geceliğiyle sere serpe poz verdi

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınmıştı! Seksi geceliğiyle sere serpe poz verdi

Herkesin beklediği müjde! Nihayet sonu geliyor

Herkesin beklediği müjde! Nihayet sonu geliyor

Konya'da feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı

Konya'da feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde hareketli dakikalar! Uçak türbülansa girince...

Gökyüzünde hareketli dakikalar! Uçak türbülansa girince...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Ünlü isimler olay şarkıyı Mynet'e yorumladı! "Sözleri anlamlı"

Ünlü isimler olay şarkıyı Mynet'e yorumladı! "Sözleri anlamlı"

Seks hayatınız için mükemmel ipuçları! Teşekkür edeceksiniz

Seks hayatınız için mükemmel ipuçları! Teşekkür edeceksiniz

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.