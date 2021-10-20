HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sevgilisini bile bile ezerek canını almıştı! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Sevgilisini bile bile ezerek canını almıştı! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

20.10.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 41 yaşındaki sevgilisi Murat Avcı'nın yerde yatarken üzerinden ciple geçen Dilek Kuşcu'nun sevgilisinin ölümüne neden olduğu korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında 34 yaşındaki kadının Avcı'yı araçla sürükledikten sonra üzerinden geçtiği anlar yer alıyor.

Olay, 14 Ekim’de sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi, 4069 Sokak’ta yaşandı. Evli, 2 çocuk babası tekstil fabrikası sahibi Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşcu’nun, kullandığı ciple, birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi. İddiaya göre, Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşcu, hareket etti.

Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüp gelen Dilek Kuşcu, yerdeki Avcı’nın üzerinden geçti. Kuşcu, cipin ön tekerleri Avcı’nın üzerinden geçtikten sonra durdu. Araçtan indiğinde sağ arka tekerin altında sevgilisi Avcı’yı fark eden Kuşcu, çığlık çığlığa çevredekilerden yardım istedi.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE" DEMİŞTİ

Olayla ilgili yapılan soruşturmada 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Dilek Kuşcu’nun Murat Avcı’nın üzerinden geçtiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

8c17172fd79a88bca8092a34b638b6b6

Görüntüsünde, Dilek Kuşcu’nun ciple hareket ettiği sırada inmeye çalışan Avcı’nın sürüklenip yere düştüğü, sokağın sonunda dönüp gelen Kuşcu’nun yerde yatan Avcı’nın üzerinden geçtiği ve cipin arka tekerinin ise Avcı’nın üzerinde kaldığı görülüyor.

Dilek Kuşcu olay yerindeki ilk ifadesinde, kavga ettiklerini belirtip alkolün etkisiyle yerde yatan Murat Avcı’yı fark etmediğini, olayın kaza sonucu yaşandığını söyledi. Ancak çevredeki güvenlik kamera kaydını inceleyen polis ekipleri, Kuşcu’nun bilerek Avcı’nın üzerinden geçtiğini, Kuşcu’nun cipi park ettikten sonra inip tekerin altında Avcı’yı gördükten sonra tekrar cipe binerek telefonla konuştuğunu, polislerin gelmesiyle de cipten inip, ağlamaya başladığını tespit etti.

ee80d70a468b2502db38c7b18250224a

"ARACIN ALTINA NASIL GİRDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Emniyetteki ifadesinde olayı tam olarak hatırlamadığını söyleyen Kuşcu, “4 yıldır Murat Avcı ile birlikteydik. Eğlenmek için bir restorana gittik. Burada alkol aldık. Beni sürekli kıskandığı için tartışıyorduk. Küçük bir tartışma yaşadık. Daha sonra aparta gittik. Ben araçtan indiğini sanıyordum. Aracın altına nasıl girdiğini bilmiyorum, hatırlamıyorum. Araçtan inmişti, altına nasıl girdiğini bilmiyorum” dedi. (DHA)

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...
PARTNER"Çalışırken hissettiğim destek""Çalışırken hissettiğim destek"
Akşener-Kılıçdaroğlu buluşması öncesi gergin anlarAkşener-Kılıçdaroğlu buluşması öncesi gergin anlar
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müdür yardımcısından şok savunma: Çok şık ve dikkat çekiciydi

Müdür yardımcısından şok savunma: Çok şık ve dikkat çekiciydi

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Varank test etti

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Varank test etti

Aleyna Tilki'nin annesi kasığına kadar yırtmacıyla şov yaptı!

Aleyna Tilki'nin annesi kasığına kadar yırtmacıyla şov yaptı!

Mağlubiyetin nedenini dobra dobra açıkladı

Mağlubiyetin nedenini dobra dobra açıkladı

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

Liseli Boran'ın korkunç sonu! Arkadaşı tutuklandı

Liseli Boran'ın korkunç sonu! Arkadaşı tutuklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.