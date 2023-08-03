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    4. Sevgilisini kafede başka bir erkekle yakaladı! İhaneti görüntülü arayarak ifşa etti... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Sevgilisini kafede başka bir erkekle yakaladı! İhaneti görüntülü arayarak ifşa etti... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    03.08.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet görüntüsü kısa sürede viral olmayı başardı. Kız arkadaşını kafede sevgilisiyle yakalayan adam ihaneti görüntülü arayarak ifşa etti. Sosyal medyadan paylaşılan o anlar binlerce beğeni ve yorum topladı.

    Sosyal medyada paylaşılan bir ihanet görüntüsü kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Sevgilisinin kendisini aldattığından şüphelenerek adım adım takip eden bir adam kız arkadaşını bir kafede kendisini aldatırken yakaladı. Bir süre kız arkadaşı ve sevgilisinin hareketlerini gözlemleyen adam daha sonrasında ise ihanetle yüzleşmek istedi ve sevgilisini görüntülü aradı.

    BAŞLANGIÇTA İNKAR ETTİ

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    Sevgilisi görüntülü aradığında telefonu açan genç kadın ilk başta yalnız olduğunu söyleyerek durumu inkar etti. Ancak sonrasında sevgilisinin kamerayı onlara doğru çevirmesiyle aynı yerde olduklarını fark etti. Görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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