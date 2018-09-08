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Sevgilisini öldüren kadın, polisi arayıp, 'Kapıyı kıracak yetişin' diye yardım istemiş

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 15:58 | Son Güncelleme

ANTALYA'da birlikte yaşadığı Cengiz Aydın'ı (30) kendisine şiddet uyguladığı sırada meyve bıçağıyla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Nurcan Saraç (28) hakkında hazırlanan iddianamede, sanığa tokadın haksız tahrik sayılması istendi.

Sevgilisini öldüren kadın, polisi arayıp, 'Kapıyı kıracak yetişin' diye yardım istemiş

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da birlikte yaşadığı Cengiz Aydın'ı (30) kendisine şiddet uyguladığı sırada meyve bıçağıyla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Nurcan Saraç (28) hakkında hazırlanan iddianamede, sanığa tokadın haksız tahrik sayılması istendi. İddianamede ayrıca Saraç’ın olay sırasında kapıyı kilitlediği, polisi arayıp "Kapıyı kıracak yetişin" diye yardım istediği belirtildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı Cengiz Aydın'ı 4 Haziran günü öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Nurcan Saraç hakkında 'kasten öldürme'den 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Nurcan Saraç, sevgilisi olduğu iddia edilen Cengiz Aydın'ı neden ve nasıl öldürdüğünü anlattı. İddianamede, eşinden şiddet gördüğü için evi terk ederek Antalya'ya gelen Saraç'ın bir fırında çalıştığı sırada Cengiz Aydın ile tanıştığı anlatıldı. Olaydan bir gün önce Aydın'ın pazar alışverişi sırasında Saraç'ı kıskanması nedeniyle aralarında tartışma çıktığı belirtilen iddianamede, akşam saatlerinde tartışmanın daha da büyüdüğü ifade edildi.
POLİSİ ARAYIP, 'KAPIYI KIRACAK YETİŞİN' DİYE YARDIM İSTEMİŞ
Cengiz Aydın'ın üzerine saldırması üzerine Nurcan Saraç'ın mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla kendisini savunarak yatak odasına gidip kapıyı kilitlediği belirtilen iddianamede, gece yarısı Cengiz Aydın'ın kapıyı zorlamaya başlaması üzerine kadının polisi aradığı ifade edildi. Polise, “Kapıyı kıracak yetişin" diyerek güvenlik güçlerinden yardım isteyen Saraç'ın, bu sırada kapıyı kırarak içeri giren Cengiz Aydın'ın, yatak üzerinde oturan kadına tokat attığı belirtildi. Bunun üzerine kadının, elindeki meyve bıçağıyla bir kez vurduğu Cengiz Aydın'ın yüzükoyun yatağa düştüğü kaydedildi. Cengiz Aydın'ın bıçak darbesinin ardından Nurcan Saraç'a, “Beni vurdun, beni öldürdün" dediği cümleleri de ifadeye girdi.
İddianamede, Saraç'ın, saat 02.24'te 112'yi arayarak bıçakla yaralamayı bildirip ambulans istediği aktarıldı ve bu sırada yaraya tampon yaptığı kaydedildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Cengiz Aydın'ın kurtarılamadığı da iddianamede belirtildi. Savcı, sanığın gelen saldırı ve tokatlanma sonucu suçu işlediği anlaşıldığından, yasal savunma ve haksız tahrik hükümlerinin incelenmesinde yarar bulunacağına dikkat çekti.

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Sevgilisini öldüren kadın, polisi arayıp, 'Kapıyı kıracak yetişin' diye yardım istemişSevgilisini öldüren kadın, polisi arayıp, 'Kapıyı kıracak yetişin' diye yardım istemişSevgilisini öldüren kadın, polisi arayıp, 'Kapıyı kıracak yetişin' diye yardım istemiş

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