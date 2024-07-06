HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Sevgilisiyle birlikte balkondan düştü, 5 gün sonra hayatını kaybetti!

Sevgilisiyle birlikte balkondan düştü, 5 gün sonra hayatını kaybetti!

06.07.2024 20:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler ilçesinde sevgilisi E.A. ile birlikte içki içerken balkondan düşen Erdal Karakaş, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi. E.A.'nın ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Sevgilisiyle birlikte balkondan düştü, 5 gün sonra hayatını kaybetti!

Olay, 1 Temmuz günü saat 01.30 sıralarında Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal Karakaş, iddiaya göre, sevgilisi olduğu öğrenilen E.A. ile birlikte tek katlı evlerinin balkonunda içki içmeye başladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde dengesini kaybeden Karakaş ve sevgilisi, 2 metre yükseklikten düşüp, yaralandı. İkili, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Erdal Karakaş, bu sabah, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sevgilisi E.A.'nın ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Bodrum! Evini ateşe verdi, ortalığı savaş alanına çevirdi, jandarmayı görünce su kuyusuna atladı! Yer: Bodrum! Evini ateşe verdi, ortalığı savaş alanına çevirdi, jandarmayı görünce su kuyusuna atladı!
Kayseri'deki olaylarda iş yerinin camlarını kıranlar yakalandıKayseri'deki olaylarda iş yerinin camlarını kıranlar yakalandı
Özdağ'dan Milli Takım'a videolu destek! 'Portakal böyle soyulur'Özdağ'dan Milli Takım'a videolu destek! 'Portakal böyle soyulur'
Anahtar Kelimeler:
Aydın Efeler ilçe
En Çok Okunan Haberler
Montella'dan sürpriz karar! İlk 11'ler belli oldu

Montella'dan sürpriz karar! İlk 11'ler belli oldu

Berlin Polisi, Türk taraftarları durdurdu! Müdahale geldi...

Berlin Polisi, Türk taraftarları durdurdu! Müdahale geldi...

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk 'bozkurt' yorumu geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk 'bozkurt' yorumu geldi

BYD'nin ardından Skywell'in yetkilileri de Türkiye'ye geldi!

BYD'nin ardından Skywell'in yetkilileri de Türkiye'ye geldi!

Naci Görür o açıklamalara böyle yanıt verdi: 'Hepimiz biteriz'

Naci Görür o açıklamalara böyle yanıt verdi: 'Hepimiz biteriz'

Aileleri kabul etmeyince birlikte intihar ettiler!

Aileleri kabul etmeyince birlikte intihar ettiler!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.