HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sevgiliyle şifre paylaşmak ilişki sonrasında ciddi sonuçlara neden olabilir!

Sevgiliyle şifre paylaşmak ilişki sonrasında ciddi sonuçlara neden olabilir!

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.02.2020 14:32 | Son Güncelleme

Sosyal medya şifrelerinin paylaşılması beraber vakit geçiren ve her şeyi paylaşmaya başlayan çiftler için kaçınılmaz bir noktaya gelebiliyor. Yapılan araştırmalara göre buna sebep olarak da güven belirtisi gösteriliyor. Öyle ki partnerlerin yarıya yakını (%47'si) çeşitli hesapları için giriş bilgilerini birbirleriyle paylaşıyor.

Sevgiliyle şifre paylaşmak ilişki sonrasında ciddi sonuçlara neden olabilir!

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, ilişkilerde rollerin hızla değiştiğini ve bir zamanlar çiftleri mutlu eden şifre paylaşımının ayrılık sonrasında tarafların güvenliğini tehdit edecek bir koza dönüştüğünü dile getirerek neden şifrelerin paylaşılmaması gerektiğini sıralıyor.

'GÜVEN BELİRTİSİ' OLARAK PAYLAŞILIYOR

Evli veya bir ilişki içinde olan insanların internet davranışlarını analiz eden çalışmalar gösteriyor ki, partnerlerin yarısına yakını (%47), çeşitli hesaplar için giriş bilgilerini bir güven belirtisi olarak birbirleriyle paylaşıyor. Birçok çift bu tür bir kararı karşılıklı güven, rahatlık ve şefkat ifadeleriyle ilgili nedenlerle ilişkilendirmiş gibi gördükleri için alsalar da, şifrelerinizi partnerinizle paylaşmanızın, çoğu zaman ciddi güvenlik problemlerine ve ilişki içerisinde düzeltilemez hasarlara neden olabileceği görülüyor.

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, ilişkilerde rollerin hızla değiştiğini ve bir zamanlar çiftleri mutlu eden şifre paylaşımının ayrılık sonrasında tarafların güvenliğini tehdit edecek bir koza dönüştüğünü dile getirerek neden şifrelerin paylaşılmaması gerektiğini sıralıyor.

1. Paylaştığınız şifreler size karşı bir koz olarak kullanılabilir.

Çiftlerin güven ve yakınlığın simgesi olarak gördüğü şifre paylaşımının kısa sürede kişisel alanların aşılmasına yol açtığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, ilişkilerde rollerin hızla değiştiğini ve bir zamanlar çiftleri mutlu eden şifre paylaşımının ayrılık sonrasında tarafların güvenliğini tehdit edecek bir koza dönüştüğünü dile getiriyor.

2. Sadece şimdiki etkinliğinizi değil, geçmiş etkinliğinizi de paylaşıyorsunuz.

Partnerinizle şifrelerinizi paylaşmaya karar verdiğinizde, ilişkiden önce gelen tüm online etkinliğinizi silmediyseniz geçmişinizin büyük bir kısmına, önceki ilişkilerinize ve özel etkileşimlerinize hayatınızdaki yeni kişinin erişmesine izin veriyorsunuz demektir. Bu nadiren iyi bir fikirdir. Ayrıca, ilişkiden bağımsız öğeler, birçok gereksiz tartışmayı ve hatta argümanı tetikleyebilir.

3. Genç çiftler için yıkıcı sonuçları olabilir.

Özellikle küçük yaştaki çiftlerin şifrelerini birbiriyle paylaşmamaları gerekiyor. Gençler, ilişkide istedikleri yapılmadığında ya da ilişki sonrasında bu hesaplardan elde ettikleri verilerle şantaj başta olmak üzere siber zorbalığa varan birçok davranışta bulunabiliyorlar. Bu nedenle Alev Akkoyunlu, özellikle küçük yaştaki çocukların kullandığı bilgisayar, tablet ya da telefonlarında bir ebeveyn kontrolü yazılımı bulunması gerektiğini ve ebeveynlerin düzenli olarak çocuklarının dijital dünyadaki davranışlarını izlemeleri gerektiğini öneriyor.

4. Yanlış verileri analiz ediyor ve bunlara tepki veriyor olabilirsiniz.

Online dünyada sahip olunan kimlikler, sevdiklerimizle yüz yüze yaptığımız etkileşimlerdeki kişilerle her zaman eşleşmeyebilir. Her şey gerçek hayattan daha iyi veya daha kötü olabilir, ancak yine de online içeriği analiz etmek, hazırlanan bir kurguyu analiz etmek ve tepki vermek anlamına gelebilir.

5. Başkalarının özel bilgilerini ifşa edersiniz.

Bir kişiye size özel iletişim araçlarına erişim izni verdiğinizde telefon mesajları, sosyal medyadaki doğrudan mesajlar, e-posta hesapları gibi yalnızca sizinle ilgili bilgilere değil, aynı zamanda tüm sosyal çevrenizle ilgili bilgilere de erişmelerine izin verirsiniz. İlişkilerinizi kaybetme riski ile karşılaşabilir ya da onlara ait özel bilgileri de ifşa etmiş olabilirsiniz. Özellikle telefonunuzun sizin onayınız olmadan karıştırılması gibi bir durum için Bitdefender Antivirüs’ün Mobile Security ürününü kullanabilirsiniz. Bu sayede telefonunuz sizden izinsiz kurcalandığında, uygulama kişinin fotoğrafını çekerek size bildirebilir.

6. Şifrenizi yanlış kişiyle paylaşırsanız sonuçlar ciddi olabilir.

Birisini gerçekten iyi bir seviyede tanımak zaman alır. İnsanlar da zamanla değişir. Kötü ayrılıklar olabileceğini unutmayın. İlişki sonrası hesabınızı silmek veya sizi telefonunuzdan engellemek gibi nispeten basit şeylerden, kişilerinize uygunsuz mesaj gönderme veya herkese açık olarak özel içerik yayınlama gibi gerçekten kötü işlemlerle karşılaşabilirsiniz. Böyle bir şeyden kurtulmak gerçekten zor olabilir.

7. Özel bilgilerinizi yalnızca partnerinizle değil, aynı zamanda sosyal temaslarıyla da paylaşıyor olabilirsiniz.

Partnerinizin hesap giriş bilgilerini nasıl koruyacağınızı bilmiyorsunuz. İhmalden ya da art niyetten bağımsız olarak, partnerinizin kişisel verilerine tanımadığınız veya güvenmediğiniz kişiler erişebilir.

8. Şifre paylaşımı kusursuz bir izleme stratejisi değildir.

Partnerinizin tüm online hesaplarına erişmenin size kesinlikle ihtiyacınız olan tüm yanıtları vereceğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Bu kadar cömertçe erişim iznine sahip olduğunuz hesaplar, partnerinizin oluşturduğu tek hesaplar olmayabilir. İkinci bir telefon, üçüncü bir e-posta adresi ya da yedinci bir sosyal medya hesabı olabilir. Bir ilişkinin yalnızca çevrimdışı olarak gelişebileceğinden ve yine de internette herhangi bir iz kalmayacağını da gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu gibi durumlar için de şifre paylaşımı yeterince güvenli değildir ve doğru sonuçlar vermez.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
14 günlük 'korona' karantinası sona erdi!14 günlük 'korona' karantinası sona erdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şifre çift sevgili Partner

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Sinem Umaş'ın cezası belli oldu!

Sinem Umaş'ın cezası belli oldu!

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Gören dönüp bir daha baktı

Gören dönüp bir daha baktı

Yer: İstanbul semaları! Böyle görüntülendi

Yer: İstanbul semaları! Böyle görüntülendi

Mafya lideri operasyonla yakalandı

Mafya lideri operasyonla yakalandı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Hastanede yaptırdıkları iğne kör etti!

Hastanede yaptırdıkları iğne kör etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşırı el terlemesinin tedavisi mümkün mü?

25 yaşından önce başlıyor! Belirtileri fark ederseniz...

Çin'den gelen 42 kişinin koronavirüsü karantinası bitti, sonuçlar negatif çıktı

14 günlük 'korona' karantinası sona erdi!

Ders çalışırken yemek yemek obeziteye davetiye çıkarıyor!

Dikkat! Ders çalışırken yemek yiyorsanız...

Dizde ön çapraz bağ yaralanmaları tedavi edilmezse menisküs yırtığına neden oluyor

Ağrı geçti diye iyileştiğinizi düşünmeyin! Tedavi edilmezse...

Kadın kanserlerine karşı hayati öneriler

Ailesinde 10 kişi kanser oldu, peki o ne yaptı?

Önleyici botoks nedir?

Kırışıklıklardan ameliyatsız kurtulmak mümkün mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.