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Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? 2021 Şevval ayı ne zaman bitiyor?

19.05.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam alemi için bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı geçtiğimiz hafta sona ermişti. Ramazan ayının hemen ardından Şevval ayı da başladı. Şevval ayında oruç tutmak isteyen vatandaşlar Şevval ayı orucu ne zaman tutulur sorusunu merak edip araştırıyor. Peki Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? 2021 Şevval ayı ne zaman bitiyor? İşte yanıtı...

Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? 2021 Şevval ayı ne zaman bitiyor?

Ramazan ayı geçtiğimiz hafta 12 Mayıs tarihinde sona ermişti. Ramazan ayının hemen sonrasında başlayan Şevval ayında oruç tutmak isteyen müminler Şevval ayı orucu ne zaman tutulur sorusunu sorguluyor. Peki Şevval ayı orucu ne zaman tutulur?

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR? 2021 ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bin aydan daha hayırlı Ramazan ayının ardından gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde, istenilen zamanlarda toplamda 6 gün Şevval ayı orucu tutabilmekte.
Ramazan'dan sonra gelen Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamberimiz, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) şeklinde buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilmektedir.

Şevval ayında nafile şeklinde tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmemektedir. Yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrı bir şekilde kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan sadece birine niyet etmek gereklidir. Eğer Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan ayında tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olacaktır. 2021 senesinde Şevval Ayı'nın ilk Günü 13 Mayıs 2021 tarihine denk gelmektedir. 11 Haziran'da ise Şevval ayı sona ermiş olacak.

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