Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahat etmek, dünyayı keşfetmek için harika bir yol. Ancak seyahatlerde valizleriniz de stilinizi yansıtmalı ve aynı zamanda pratik ve dayanıklı olmalı. Biggdesign, hem modayı hem de fonksiyonelliği bir arada sunarak bu ihtiyaçlarınızı karşılayan valizler tasarlıyor. Şimdi ise seyahatlerinize stil katmanız için Biggdesign valizlerde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor! Dayanıklılık ve şıklığı bir arada sunan Biggdesign valizleri kaçırmayın.

1. Biggdesign Ocean Gri 3'lü Valiz Seti

Kullanıcı yorumları

"Ürünü gayet kaliteli buldum. Ayrıca satıcının anlayışlı yaklaşımından da gayet memnun kaldım. Teşekkürler."

2. Biggdesign Ocean Lacivert Orta Boy 24'' Valiz

Kullanıcı yorumları

"Zeminde ilerlerken zemin sorunlu olsa dahi neredeyse hiç ses çıkarmıyor. Bu yönü çok hoşuma gitti. Teşekkürler."

"Zarif ve hoş tasarım."

3. Biggdesign Cats Sarı Orta Boy 24'' Valiz

Kullanıcı yorumları

"Bir küçük boyunu severek kullanıyordum, ihtiyacım olduğu için indirime girince orta boyunu da aldım, gayet kullanışlı ve çok şık."

"Ürün ertesi gün elime ulaştı. Tam ihtiyacım olan anda geldi. Tasarımı gayet iyi."

4. Biggdesign Ocean Gri Küçük Boy Valiz

Kullanıcı yorumları

"Ürünün kilidini açmak için içinde kağıt var, dışına koyulsaymış keşke. Öncelikle yapmanız gereken 000'a getirip kırmızı yere sertçe basmak kalem ile ve tık sesi gelince sifreyi değiştirip açma kısmını çekmek."

5. Biggdesign Cats Sarı Büyük Boy 28'' Valiz

Kullanıcı yorumları

"Ürünü indirimli fiyattan alınca açıkçası markayı bilmediğim için kalitesinden şüpheliydim. Bir gün içinde teslimi yapıldı, kutu içine konmuş zarar görmeden tertemiz elime ulaştı. Kutuyu açtığımda şaşırdım, çok güzel kaliteli tertemiz."

"Bavul tam beklediğim gibiydi. Ürün görsellerinde ayrıntılı olarak gösterilmişti zaten. Dış malzemesinin kalitesini çok beğendim. Sapı benim gibi uzun boylu biri için bile çok ideal. Tekerlekleri sağlam ve güzel kayıyor. İçi gayet kullanışlı ve yeterli. Son derece hızlı kargo ve düşünceli tatlı hediyeniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Güvenle satın alabilirsiniz."