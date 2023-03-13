İhtiyacınız olan ürünleri bütçenizi sarsmadan almanızı sağlayacak indirimler burada!

Yeni bir mevsime adım adım yaklaşırken markalar da sezon sonu indirimlerine başladı. Fırsat bu fırsat deyip bütçenizi zorlamadan ihtiyaçlarınıza uygun farklı kategorilerdeki ürünleri keşfederek alışveriş listenizdeki eksikleri tamamlayabilirsiniz. Modadan kozmetiğe, ev yaşama kadar birçok kategorideki kısa süreliğine indirimde olan ürünleri görmek ve popüler markaların harika fırsatlarından yararlanmak için acele edin. İşte sizin için seçtiklerimiz!

1. Aqua di Polo'da tüm indirimlere ek 2. Ürün 1 TL

2. CZ London bot, çizme ve montlarda sezon sonu indirimi

3. En trend giyim markası Havoş'ta kupon fırsatı

4. Altınyıldız Classic Home'da lansmana özel fırsatlar ve çok al az öde

5. Jumbo Türkiye'de %50'ye varan indirimler

6. Goldmaster'ın yıldız fiyatlı ürünlerini keşfetmeye ne dersiniz?

7. Şıklığından ödün vermeyenler burara! Marie Claire Bags ürünleri indirimde

8. Note Cosmetics'te tüm kategorilerde %15 indirim ve çok al az öde

9. Evinizin havasını değiştirecek My Home&Kitchen'da cazip fiyatlar



