Seyehat izin belgesi nedir, nereden ve nasıl alınır?

Türkiye'deki koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlar artık seyahat edemeyeceği duyruldu. 81 ilin valiliğine gönderilen yeni genelge sonrası vatandaşlar tarafından en merak edilen soru seyahat izin belgesinin ne olduğu ve nasıl temin edilebileceği oldu.

SEYEHAT İZİN BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Seyahat izin belgesi valilikler tarafından veriliyor. Valiliklere yapılacak olan başvuruların ardından alınacak olan seyahat izin belgesi ile vatandaşlar seyahat edebilecek.

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenecek.



