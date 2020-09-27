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Seyir halindeki araç alev topuna döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 18:25 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde seyir halindeki bir araç aniden yanarak alev topuna döndü.

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde seyir halindeki bir araç aniden yanarak alev topuna döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Hani ilçe merkezinden Uysal köyü istikametine giden Hayri Opçin yönetimindeki 44 AAT 223 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda yandı. Araç bir anda alev topuna dönerken araçtakiler, yangını fark etmesiyle otomobilden çıkmayı başardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşı sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç şoförü Hayri Opçin, “Uysal köyüne varmadan rampada aracım aniden alev aldı. Fark ettiğim gibi araçtan inip canımızı zor kurtardık hemen itfaiye ye haber verdik” dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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