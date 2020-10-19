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Seyir halindeki kamyonetin kasasında tavla keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 09:57 | Son Güncelleme

Bursa’da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler "bu kadarına da pes" dedirtti. Kamyonet kasasında taşınan piknik masasına karşılıklı oturan 2 kişi, tavla atmayı da ihmal etmedi.

Seyir halindeki kamyonetin kasasında tavla keyfi

İlginç görüntü yakın çevre yolunda yaşandı. Bir vatandaş kamyonetin kasasındaki kişileri görüntüledi. Kamyonetin kasasında piknik masasını görenler, bir kez daha dönüp baktığında gözlerine inanamadı.

Yolda ilerleyen kamyonetin kasasındaki piknik masasında karşılıklı 2 kişinin oturduğu dikkatlerden kaçmadı. Her şey buraya kadar normal görünse de, o iki kişinin tavla oynaması "bu kadarına da pes" dedirtti.

Yapacağı hamleyi düşünürken geri yaslanan, yaptığı hamle ile keyfi yerine gelen 2 kişinin oyunu ise saniye saniye arkasından gelen otomobildeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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