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  4. Seyir halindeki otomobilin camından çıkarak tehlikeli hareketler yapan kişi kamerada

Seyir halindeki otomobilin camından çıkarak tehlikeli hareketler yapan kişi kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 27.10.2020 14:16 | Son Güncelleme

Bursa'da, otomobilin ön yolcu koltuğunun penceresine çıkıp, oturan ve bir bacağını sarkıtarak tehlikeli hareketler yapan kişi, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tehlikeli yolculuk, izleyenleri korkuttu.

Bursa-Karacabey yolunda, otomobilin ön yolcu koltuğundaki camından çıkan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, önce bir süre burada oturarak seyahat etti. Ardından sağ elini sonra sağ ayağını boşluğa bırakan kişi, farklı hareketler yaparak, trafiktekileri korkuttu.

O ANLARI BAŞKA BİR SÜRÜCÜ GÖRÜNTÜLEDİ

Çevredeki sürücülerin tepkilerine aldırış etmeyip, el hareketleriyle cevap veren kişinin trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerde, camdan sarkan kişinin umursamaz tavırları dikkat çekti.

(DHA)

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