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  4. Seyir halindeyken ayağını camdan çıkaran sürücü şaşkına çevirdi

Seyir halindeyken ayağını camdan çıkaran sürücü şaşkına çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 16.04.2020 10:11 | Son Güncelleme

Denizli’de bir otomobil sürücüsünün sol ayağını otomobilin yan camından dışarı çıkararak seyahat etmesi bu kadarına da pes dedirtti. Sorumsuz sürücü görüntülediğini fark edince ayağını içeri çekerek camını kapatmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ankara karayolu Honaz ilçesinde meydana geldi.

Otomobilin kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsü trafikte seyir halindeyken akıllara durgunluk veren bir harekette bulundu. Yaklaşık hızı 80 kilometre olan otomobiliyle seyir halindeyken sol bacağını yan camdan dışarı çıkaran sürücü yaklaşık 1 dakika boyunca o şekilde ilerledi. Sonrasında arkadan gelen sürücülerin cep telefonu ile kendisini görüntülediğini fark eden şahıs bacağını çıkardığı camdan içeri alarak camı kapatmaya çalıştı.

Şahsın bacağı dışarıda seyahat ettiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli sürücü

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