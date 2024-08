Seyir halindeyken otoyolda durdu! Neredeyse canından oluyordu... 'Bir anda durdum ve motor kullanmayı unuttum'

Motosiklet sürerken cep telefonunu düşüren Elif Özçakıcı akan trafikte yapılmaması gereken en önemli hatayı yaptı ve yol ortasında durdu. Anlık refleksi onu neredeyse canından ediyordu.

Bir cep telefonu için hayatını riske atan sürücü Elif Özçakıcı, E-5 karayolunda seyir halindeyken nasıl olduğunu anlamadan telefonu düştü. Her ne kadar tecrübeli de olsa ne yapacağını bir anda şaşıran genç sürücü araçlar hızla ilerlerken yolun ortasında durmak gibi bir hata yaptı.

Yaşadıklarını paylaşan sürücü eleştiri yağmuruna tutuldu. Genç kadın kendisine gösterilen bu eleştiriyi haklı bulsa da motosiklet sürerken onlarca haksız muamele ile karşılaştığını belirtti.

Atv Ana Haber'e konuşan motosiklet sürücüsü Elif Özçakıcı, "Can havli insana her şeyi yaptırıyor. Beni fark edip yavaşlayıp duran bütün şoförlerin ellerinden öpüyorum. O an zaten beynim bedenimi terk etmişti tam anlamıyla. Çaresizliğin dibini gördüğümü düşünüyorum. Kask kulaklığında şarkının kesildiğini fark ettim. Bir an baktım anlamadım tekrar baktığımda telefonumun gittiğini gördüm.

Yavaşladım. Bir anda durdum ve motor kullanmayı ben unuttum. Transit bir şekilde geçen ticari araçlar fazlaca hızlıydı. Telefonumu gördüm zaten üstünden bir araç geçti. Herkes kendi baktığı pencereden haklı ve herkes kendini arkada kullanan araç yerine koyuyor. Evet, haklılar ben de araçla yola çıksam ve karşımda bir anda böyle duran birini görsem ne yapacağımı bilemem." dedi.

Sosyal medyada motosiklet paylaşımları yapan Özçakıcı'nın gündem olan videosuna takipçilerinden, "Telefonu kaybettikten sonra hayatını kaybetmek için yaptığın hareketler çok kayda değer", "Akan trafikte durulur mu üstelik orta şeritte" şeklinde yorumlar geldi.