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Seyir halindeyken yanmaya başladı

11.02.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Seyir halindeyken yanmaya başladı

Bilecik’te seyir halinde iken alev alan minübüs kullanılmaz hale geldi.Alınan bilgiye göre; Bilecik 1.

Bilecik’te seyir halinde iken alev alan minübüs kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre; Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesinde seyir halindeki Yaşar Ö. idaresindeki 11 AAH 049 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurup kendini dışarı zor attı. Kısa sürede yanmaya başlayan aracı söndürmek için önce çevredekiler müdahale etti, ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken araç kullanılamaz hale geldi.
Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni ve hasar tespit için çalışma başlatıldı.

Seyir halindeyken yanmaya başladı

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