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Seyşeller’de koronadan ilk can kaybı yaşandı

05.01.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Seyşeller’de koronadan ilk can kaybı yaşandı

Afrika’nın doğusunda Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Seyşeller’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm vakası gerçekleşti.

Seyşeller Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 57 yaşında bir vatandaşın yılbaşından beri tedavi gördüğü hastanede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, bunun ülkedeki ilk can kaybı olduğu belirtildi.

Bakanlık, ülkede bugüne kadar 322 vaka kaydedildiğini ve 222 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Wavel Ramkalawan, vatandaşlara hitabında, durumun kötüye gitmeye devam ettiğini ve herkesin salgını ciddiye alması gerektiğini söyledi.

Ramkalawan, salgını kontrol altına almak için halkı maske takmaya ve önlem almaya çağırdı.

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