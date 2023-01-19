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Şeytanın aklına bile gelmez! 'Paranı kurtaracağım' dedi, hayatının şokunu yaşattırdı

19.01.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan Öznur Varıcı, çalıştığı şirketin iflas etmesiyle içeride kalan parasını kurtarmak istedi. Eski müdürü, Varıcı'nın parasını kurtaracağını bir de işsizlik maaşı bağlatacağını söyledi. Varıcı'nın elinden telefonu alan adam, kredi çekip kaşla göz arasında parayı kendi hesabına aktardı. Yaşadıkları karşısında şoke olan Varıcı, eski müdürünün bir an önce yakalanmasını istedi.

Şeytanın aklına bile gelmez! 'Paranı kurtaracağım' dedi, hayatının şokunu yaşattırdı

İflas eden iş yerinden 8 bin TL'si almak isterken akılalmaz bir planla dolandırıldı. Müdürü 'İki dakika alabilir miyim' dediği telefonundan kredi başvurusu yaptı. 63 bin TL'yi kaşla göz arasında kendi hesabına aktardı. Genç kadın başına geleni saatler sonra anlayabildi.

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AKILALMAZ DOLANDIRICILIK!

Öznür Varıcı, bir zincir markette kasiyer olarak çalışıyordu. Şirketin batmasıyla tüm şubeler kapandı. Varıcı'nın da içeride 8 bin TL alacağı kaldı. Geçtiği hafta telefonu çaldı. İddiaya göre arayan eski müdürüydü. Müdür içeride kalan parasının yanında işsizlik maaşı çıkartma vaadinde de bulundu. Buluşma ayarladı ama niyeti başkaydı.

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KENDİ HESABINA AKTARDI

İddiaya göre o adam Varıcı'nın telefonunu elinden alarak mobil bankacılık üzerinden 100 bin TL'lik kredi başvurusu yaptı. Kısa süre içinde o kredi onaylandı. 63 bin TL'yi kendi hesabına aktardı. Sonra 'İşlemlerimi hallettim' deyip telefonu Varıcı'ya verdi. Varıcı olanı biteni akşam evde fark etti. Genç kadın "Gözlerime inanamadım, krize girdim" dedi. Eski müdüründen şikayetçi olan kadın bu kişinin yakalanmasını istedi.

"BU KREDİLERİ NASIL ÖDEYECEĞİM"

Show Haber'in haberine göre Varıcı olayla ilgili olarak "Mağaza müdürümdü, güvenimi sağladı. Kendisine kredi çekip kendi hesabına atıyor. İki kere yıkıldım. Asgari ücretle çalışan bir insanım, bu kredileri nasıl ödeyeceğim" diye konuştu.


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dolandırıcılık İstanbul

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