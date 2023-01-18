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Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

18.01.2023 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yaşayan bir kişinin 7 yıl önce aldığı araba kabusu oldu. Aracı satın aldıktan sonra gittiği emniyette araç için 'satılamaz' hükmü olduğunu öğrenen adamın 7 yıldır mücadelesi devam ediyor. Mücahit Eren Uslu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin noterine güvenerek satın aldığım aracımı şu an da satamıyorum. Arabada huzurum yerinde değil ve gerçekten de binesim gelmiyor" dedi. Avukat Cansu Çağlar, "3 tane savcısı değişti dosyanın. Dosya artık yılan hikayesine döndü açıkçası" açıklamasını yaptı.

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Ankara'da yaşayan Mücahit Eren Uslu, 7 yıl önce bir araç aldı ama aldığına da alacağına da bin pişman oldu. Çünkü ona aracı satan kişi önceki sahibini dolandırmıştı. Bu nedenle de devraldığı aracı bir türlü satamıyor.

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EMNİYETE GİTTİ, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Aracı satan dolandırıcı çıktı, aldığı araba yıllardır eline yapıştı. Ankara'da yaşayan Mücahit Eren Uslu, 2016'da bir araba satın aldı ama bir türlü satamıyor. Uslu, aracı satın aldıktan sonra emniyete ruhsatı çıkarmaya gitti ama emniyete gittiğinde Uslu hayatının şokunu yaşadı. Aracın üstünde 'satılamaz' tedbiri vardı. Nedeni ise aracı Uslu'ya satan kişi, aracı satın aldığı kişiye parayı ödememişti. Soruşturmaydı, iddianameydi derken aradan 7 yıl geçti. Şüpheliler yakalanıp suçlarını itiraf etse de aracın üzerindeki 'satılamaz' kararı kaldırılamadı.

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"HUZURUM YERİNDE DEĞİL"

Uslu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin noterine güvenerek satın aldığım aracımı şu an da satamıyorum. Arabada huzurum yerinde değil ve gerçekten de binesim gelmiyor. Aracın ilk sahibi aracı ilana koyuyor, dolandırıcı ise ona sahte bir dekont gösteriyor. Aracın bedelini almadan kendi kanatince aracı teslim ediyor" diye konuştu.

"3 SAVCI DEĞİŞTİ"

Show Haber'in haberine göre avukat Cansu Çağlar, "3 tane savcısı değişti dosyanın. Dosya artık yılan hikayesine döndü açıkçası. Aracını 7 yıldır satamamaktadır. Bizler şaşırıyoruz bu davanın 7 yıldır devam etmesine" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ankara Otomobil

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