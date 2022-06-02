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SFS ne demek? Instagram'da kullanılan SFS yöntemleri nelerdir, nasıl yapılır?

02.06.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SFS terimi; Instagram platformu üzerinde takipçi sayısını artırmak isteyenler tarafından kullanılıyor. Instagram platformunda kullanıcılar takipçi sayısını artırarak hesabının popülerliğini artırabilir. Bunun için de başvurulan yöntemlerden biri de SFS terimi kullanımıdır. SFS ne demek, açılımı ve Türkçesi nedir? Instagram’da SFS nasıl yapılır? SFS yöntemleri nelerdir?

SFS ne demek? Instagram'da kullanılan SFS yöntemleri nelerdir, nasıl yapılır?

Instagram üzerinde yorum, takipçi ve beğeni sayılarını artırmak isteyen kullanıcılar, SFS teriminden yararlanır. SFS, Instagram’da akım haline dönüşmüştür. Instagram hesapları karşılıklı şekilde birbirlerinin profillerini paylaşarak takipçi sayılarını artırır. Bu durum, Instagram hesaplarının birbirleri arasında yaptığı iş birliğini temsil eder. İki ve daha fazla kullanıcı arasında gerçekleşen iş birliğiyle profiller geniş kitlelere ulaşır.

SFS ne demek?

SFS Türkçesi; “karşılıklı paylaşım” anlamına gelir. SFS açılımı; “Shoutout for shoutout” şeklinde ifade edilir. Instagram profil hesaplarının gönderi ve hikâye gönderilerinde karşılıklı olarak paylaşılması SFS olarak adlandırılır.

SFS yöntemiyle iki Instagram hesabı hem takipçi hem de yorum ve beğeni sayılarını artırır. SFS, popüler Instagram hesapları tarafından çok tercih edilir. Çok takipçisi olan sayfalar, başkalarının sayfalarına destek vermek amacıyla SFS terimini kullanır.

SFS yöntemi;

  • Web sitesi trafiğini artırmak,
  • Yüksek takipçiye ulaşmak,
  • Gönderilerde beğeni sayısını yükseltmek,
  • Gönderilerin görüntüleme sayılarını çoğaltmak için kullanılır.
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Instagram’da SFS nasıl yapılır?

SFS anlamı itibarıyla Instagram kullanıcılarının karşılıklı olarak birbirlerinin profillerini paylaşarak destek sunmasını ifade eder. Instagram SFS'den yararlanmak için öncelikle uygun hesabı bulmak gerekir. SFS için seçilecek hesabın, kişinin kendi hesabıyla aynı düzeyde olmasına dikkat edilir. Özellikle beğeni, takipçi ve yorum sayılarında etkileşim düzeyi iki hesabın da aynı seviyede olmasına bakılır. Fakat bazı Instagram profilleri karşı tarafı tanıdığı için SFS yapmayı kabul edebilir. Böyle durumlarda SFS’den daha yüksek etkileşimler alınır.

SFS yönteminde karşıdaki hesabın güvenilir olması çok önemlidir. Güvenilir olmayan Instagram hesaplarıyla SFS yapıldığında genellikle olumsuz sonuçlarla karşılaşılır. Fake hesaplarla yapılan SFS, Instagram profiline büyük zarar verir. SFS için uygun profil bulunduktan sonra kişi, o profille DM üzerinden iletişime geçer.

Karşı taraf SFS isteğini kabul ederse, onun Instagram hesabının görüntüsü hikâye üzerinden paylaşılır. Hikâyede kişinin profili paylaşılırken, dikkat çeken bilgilere ve hashtagler’e mutlaka yer verilir.

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Anahtar Kelimeler:
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