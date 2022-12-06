SGK çalışma saatleri nedir? SGK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası ne zaman?

Vatandaşların en sık uğradığı kurumlardan olan SGK, öğle molası saatleri haricinde mesai bitimine kadar hizmet sunmayı sürdürür. Sayısız şubesi bulunan SGK, ülkenin her yerinde ve her ilçede en az bir şubesi vardır ve sabahın erken saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye başlar. e-Devlet üzerinden halledemediği işlemleri SGK şubelerine giderek tamamlamak isteyen kişilerin ise SGK çalışma günlerini sıkça araştırır.

SGK çalışma günleri nelerdir?

Devlet daireleri kapsamında olan SGK şubeleri pek çok farklı il ve ilçede vatandaşlara hizmet sunar. SGK çalışma günleri ve SGK mesai saatleri içerisinde vatandaşlara hizmet sunar. Yasal bir düzenleme olmadığı takdirde SGK mesai saatleri için bir değişiklik söz konusu değildir. SGK çalışma günleri hafta içi her gün aynı saatler arasındadır.

SGK kaçta açılıyor?

Özellikle öğle molası ve kapanış saati sıkça araştırılan SGK kurumlarının hangi günlerde hizmet verdiği de merak edilen hususlar arasındadır. Sosyal Güvenlik Kurumu devlet dairesi kapsamında hizmet verdiği için resmî düzenlemeler dâhilinde hizmet verirler. SGK açılış saati genel itibarıyla saat sabah 08.00'dır. SGK şubeleri dışına hizmet almak istene vatandaşlar SGK danışma saatleri çalışma saatleri içerisinde SGK danışmadan da hizmet alabilirler. ALO 170 yani SGK danışma saatleri haftanın yedi günü 24 saat açıktır.

SGK öğle arası kaçta?

SGK açılış saati itibarıyla hizmet veren SGK öğle arası saatleri dışında hizmet verir. SGK çalışma saatleri öğle arası her gün öğlen 12.00 ile 13.00 saatleri arasıdır. SGK öğle arası saatleri içerisinde hizmet vermez. Öğle arası bittikten sonra SGK kapanış saatine kadar hizmet vermeye devam eder.

**SGK kaçta kapanıyor?

Sosyal Güvenlik kurumu kapanış saatine adar, öğle arası dışında kesintisiz hizmet vermeye devam eder. SGK şubeleri, öğle molasından sonra vatandaşları ağırlamaya devam eder. Kimi durumlarda iş yoğunluğuna bağlı olarak SGK kapanış saati değişebilir. "SGK kaça kadar açık?" sorusu "SGK kapanış saati akşam 17.00" olarak cevaplanabilir.

SGK cumartesi açık mı?

e-Devlet üzerinden halledemediği veya şubeden tamamlaması gereken bir işlemi bulunan kişiler SGK çalışma saatleri dâhilinde hizmet alabilirler. Bu bağlamda ilk olarak "SGK cumartesi açık mı?" sorusuna yanıt verilmelidir. Diğer devlet daireleri gibi SGK şubeleri de hafta sonu günlerinde kapalıdır. Yani cumartesi ve pazar günlerinde SGK kurumları hizmet vermez. Hafta sonu hizmet vermeyen SGK kurumları, hafta içi günleri mesai saatlerinde aralıksız olarak hizmet sunmaya devam eder.

SGK arefe günü açık mı?

Ulusal ve dinî bayramlarda kapalı olduğu bilinen SGK şubeleri, arefe günlerinde de hizmet vermez. Ancak SGK mesai saatleri gibi çalışma günleri de esneklik gösterebilir. Dolayısıyla kimi durumlarda arefe günlerinde SGK şubelerinin yarım gün açık kalabildiği bilinir. Bu nedenle arefe gününde SGK kurumlarına gitmek isteyen kişiler, ilgili şubenin iletişim numarasını arayarak bilgi alabilir.



