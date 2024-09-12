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SGK e-Devlet giriş: SGK'nın e-Devlet'ten sunduğu hizmetler nelerdir, SGK hizmetlerine e-Devlet'ten nasıl giriş yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
10.09.2024 02:41
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e-Devlet Sistemi, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açık olan ve birçok resmî işlemin gerçekleştirilebildiği ya da takip edilebildiği bir sistemdir. Tüm resmî kurumların kendilerine ait uygulamaları ve internet siteleri olmasının yanı sıra hepsine e-Devlet Sistemi aracılığıyla ulaşım sağlanabilmektedir.

SGK e-Devlet giriş: SGK'nın e-Devlet'ten sunduğu hizmetler nelerdir, SGK hizmetlerine e-Devlet'ten nasıl giriş yapılır?

Birçok resmî kurum gibi SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) da internet üzerinden çeşitli işlemlerin yapılmasına açık bir kurumdur. Kendine ait resmî internet sitesi ya da mobil uygulaması sayesinde birçok SGK işlemi elektronik ortamda yapılabilir, hatta belge düzenlemeleri ve işlem takipleri de yine sanal ortamda internet üzerinden yapılabilir. Ek olarak tüm diğer resmî kurumlara olduğu gibi SGK’ya da e-Devlet üzerinden ulaşılabilir.

SGK hizmetlerine e-Devlet'ten nasıl giriş yapılır?

SGK e-Devlet girişi yapabilmek için öncelikli olarak e-Devlet Sistemi'ne giriş yapılması gereklidir. Bu işlem için de T.C. kimlik numarası ve PTT şubelerinden yalnızca 1 defaya mahsus olarak alınabilen kişiye özel şifre kullanılmalıdır. SGK e-Devlet girişi için şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır:

  • e-Devlet Sistemi'ne giriş yapılır.
  • Ana sayfada yer alan arama kutucuğuna SGK yazılır.
  • İlerleyince açılan sayfadaki listeden ilgili uygulama seçilir ve ilerlenir.

SGK'nın e-Devlet'ten sunduğu hizmetler nelerdir?

E-Devlet üzerinden ulaşılabileceği gibi direkt olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uygulamasından ve sitesinden de giriş yapılabilen kurumun sunduğu çeşitli hizmetler bulunur. Kişilerin SGK durumlarından ve statülerinden sigortaları ile ilgili çeşitli işlemler bu sayede görüntülenebilir. Sistem üzerinden ayrıca şu hizmetlerden de yararlanabilmek mümkün olur:

  • Sosyal güvenlik ve yardım statüsü kontrol edilir.
  • Mevcut sigorta durumu detaylı olarak görüntülenebilir.
  • Devlete ait kurum ve kuruluşları ve firmalar ile ilgili çeşitli bilgiler alınabilir, şikayet ya da istekler iletilebilir.
  • Belge üretilebilir.
  • Ödeme yapılabilir.
  • Abonelik takipleri gerçekleştirilebilir.
  • Başvuru işlemleri yapılabilir.
  • Hem çalışanlar hem de işverenler sistem üzerinden işlem yapabilir.
  • Kurumun verdiği hizmetlerden yararlanılabilir.
  • Ne zaman emekli olunacağı gibi bilgilere ulaşılabilir.
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet sgk sosyal güvenlik kurumu
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