SGK e-Devlet giriş: SGK'nın e-Devlet'ten sunduğu hizmetler nelerdir, SGK hizmetlerine e-Devlet'ten nasıl giriş yapılır?

Birçok resmî kurum gibi SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) da internet üzerinden çeşitli işlemlerin yapılmasına açık bir kurumdur. Kendine ait resmî internet sitesi ya da mobil uygulaması sayesinde birçok SGK işlemi elektronik ortamda yapılabilir, hatta belge düzenlemeleri ve işlem takipleri de yine sanal ortamda internet üzerinden yapılabilir. Ek olarak tüm diğer resmî kurumlara olduğu gibi SGK’ya da e-Devlet üzerinden ulaşılabilir.

SGK hizmetlerine e-Devlet'ten nasıl giriş yapılır?

SGK e-Devlet girişi yapabilmek için öncelikli olarak e-Devlet Sistemi'ne giriş yapılması gereklidir. Bu işlem için de T.C. kimlik numarası ve PTT şubelerinden yalnızca 1 defaya mahsus olarak alınabilen kişiye özel şifre kullanılmalıdır. SGK e-Devlet girişi için şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır:

e-Devlet Sistemi'ne giriş yapılır.

Ana sayfada yer alan arama kutucuğuna SGK yazılır.

İlerleyince açılan sayfadaki listeden ilgili uygulama seçilir ve ilerlenir.

SGK'nın e-Devlet'ten sunduğu hizmetler nelerdir?

E-Devlet üzerinden ulaşılabileceği gibi direkt olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uygulamasından ve sitesinden de giriş yapılabilen kurumun sunduğu çeşitli hizmetler bulunur. Kişilerin SGK durumlarından ve statülerinden sigortaları ile ilgili çeşitli işlemler bu sayede görüntülenebilir. Sistem üzerinden ayrıca şu hizmetlerden de yararlanabilmek mümkün olur: