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SGK iş yeri sicil no sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

13.12.2023 19:21 | Son Güncelleme:
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Sigortalı olunduğunda sağlık başta olmak üzere pek çok farklı alandan daha kolay bir şekilde yararlanılır. Sigortalı olan kişilere sigorta başlangıcından itibaren özel bir sicil numarası verilir. Aynı durum sigortalı personel çalıştıran iş yeri sahiplerinin şirketleri için de geçerlidir. Sosyal Güvenlik Kurumu içerisinde tescilli olan iş yerlerinin de kendine özel sicil numaraları vardır. Peki, SGK iş yeri sicil no sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

SGK iş yeri sicil no sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

Sigortalı bir işte çalışmak pek çok kişi için son derece önemlidir. İşverenlerin yanlarına aldıkları kişileri sigortalı yapmaları gerekir. Bu durum aynı zamanda işverenin iş yerini sigortalı yapması için de geçerlidir. Şirket içerisinde sigortalı işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında iş yerleri için dosya açtırmak zorundadır. Bu açılan dosyalar belirli bir numaradan oluşur. Bu numara SGK iş yeri sicil no olarak karşımıza çıkar.

İş yeri sicil no nedir?

Yeni bir iş yeri açıp yanında sigortalı olarak personel çalıştıran kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’nda dosya açtırmaları gerekmektedir. Bu dosyalar kurum tarafından tescil edilir ve her bir dosyanın kendine has bir numarası olur. Bir nevi iş yerleri de sigortalı kapsamına girmektedir. Sigortalı kapsamına giren iş yerlerine verilen numaralar, iş yeri sicil no olarak tabir edilir. Bu verilen numaralar toplamda 26 sayıdan meydana gelmektedir. Bu numara sayesinde sigorta ile ilgili işlemler sorunsuz bir şekilde yapılabilir.

Özellikle şirket içerisinde 4a sigortalı olarak çalıştırılacak kişilerin sigorta kayıtları için bu numaranın bilinmesi son derece önemlidir. Bu sicil numarası sayesinde kişilerin sigorta başlangıç işlemleri kolay yoldan gerçekleştirilir. 26 sayıdan oluşan bu sicil numarası içerisinde yer alan her bir numaranın kendine göre farklı manası vardır. Sicil numarasını bilmeyen işverenler, iş yeri sicil no öğrenme konusunda yardım almak için şirketin bağlı olduğu şehrin SGK İl Müdürlüğü’nden sorgulama yapabilir.

SGK iş yeri sicil no sorgulama nereden yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverenlere verilen iş yeri sicil numarasının işveren açısından birçok faydası vardır. Bunlardan biri sigorta ile ilgili gerekli olan işlemlerin yapılabilmesidir. Bir diğer avantajı ise prim ya da borç sorgulama işlemlerine olanak vermesidir. Ancak bazı işverenler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen bu sicil numaralarını bilemeyebilir. Bu yüzden SGK iş yeri sicil no sorgulama işlemini yapmaya ihtiyaç duyulabilir.

İş yerine verilen sicil numarasının ne olduğunu öğrenmenin birden fazla yöntemi vardır. Bu yöntemlerden biri iş yerinin kayıtlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü üzerinden sorgulama yapmaktır. Bir diğer yöntem ise yine iş yerinin kayıtlı olduğu şehrin ticaret odasının resmî web sitesine giriş yapmak ve bu site üzerinden sicil numarası sorgulatmaktır. Bu noktada iş yerinin ticaret odasına kayıtlı olması gerekmektedir. İşverenlerin iş yerlerinin sicil numarasını öğrenmesi, sigorta ile ilgili her türlü işlemi kolay yapmaları açısından önemlidir.

SGK iş yeri sicil no sorgulama nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamınca işverenlerin iş yerlerine verilen sicil numarası, sigorta ile alakalı işlemlerin daha kolay yapılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden verilen sicil numaralarının bilinmesi veya bilinmiyorsa öğrenilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda iş yeri sicil no sorgulama işleminin yapılması konusu karşımıza çıkmaktadır.

Pek çok farklı yöntem aracılığıyla sicil no sorgulama işlemi yapılabilir. Bunlardan biri pek çok işlemde kullanıcılara kolaylık sağlayan e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama işlemini gerçekleştirmektir. E-Devlet sitesi aracılığıyla SGK iş yeri sicil no sorgulama işlemi için takip edilmesi gereken adımlar şöyledir:

  • Öncelikli olarak e-Devlet kapısı uygulamasına giriş için şifreniz yoksa şifre almanız gerekir. Şifreniz varsa kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.
  • Ardından e-SGK bölümüne giriş yapılması gerekir.
  • E-SGK bölümü içerisinden iş yeri sicil numarası sorgulama işlemi yapılır.
  • Tüm işlemler tamamlandıktan sonra sizlere ait tüm kayıtlı Sosyal Güvenlik Kurumu sicil numaraları çıkmaktadır.
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