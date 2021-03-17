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SGK'nın nöroblastom hastası Öykünaz’ın ailesine yanıtı Meclis gündemine taşındı

17.03.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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SGK'nın nöroblastom hastası Öykünaz’ın ailesine yanıtı Meclis gündemine taşındı

Nöroblastom hastası 10 yaşındaki Öykünaz Çalğı'nın ilaç başvurusu yaptığı SGK'dan gelen cevap Meclis gündemine taşındı. SGK, ilaç almasının hayati olduğuna karar verilen Çalğı'nın ailesinden ilacı alarak faturasını ve boş kutusunu iletmesini istedi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise SGK'nın bu cevabını Meclis'e soru önergesi olarak sunuldu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, T24'ün haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'a konu ile ilgili şu soruları yönlendirdi:

1-Nöroblastom hastası olan ve ilaç almasının hayati olduğuna karar verilen 10 yaşındaki Öykünaz Çalğı’nın ailesinin ilaç başvurusuna SGK’nın olumsuz yanıt vermesi akabinde, ailenin avukatının başvurusu üzerine mahkemenin ilaç bedelinin ödenmesine hükmettiği göz önüne alındığında, SGK’nın halen ilaç bedelini ödememesinin gerekçesi ve izahı nedir?

2-10 yaşındaki Öykünaz Çalğı’ya metastatik (diğer organlara yayılmış) nöroblastom hastalığı teşhisi konulduğu tarihten bugüne SGK’nın ilaç bedeli ödememesi akabinde çocuğun ilaç tedavisinin başlayamaması ile ortaya çıkan hayati riskler noktasında ihmali ve sorumluluğu bulunanlar hakkında ivedi işlem başlatılacak mıdır ve ilaç bedelinin ödemesi yapılacak mıdır?

3-Öykünaz Çalğı’ya Çocuk Onkolojisi ve Tıbbı Onkoloji Uzmanları tarafından verilen “Sağlık Kurulu Raporu”nda, ''dinutuksimab beta ilacının hastanın tedavisinde kullanımının acilen gerekli olduğu'' belirtilirken, ayrıca farklı uzmanlarca da daha sonra aynı yönde rapor verildiği ve bahse konu raporlarda, muadili olmayan ilacın uygulanmaması halinde, hastanın sağlığında geri dönüşü olmayan bozulmalar yaşanacağının vurgulandığı göz önüne alındığında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu ile ilgili somut adımlar ne zaman atılacaktır?

4-Bundan sonra benzer olaylar yaşanmaması adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ne tür etkili, sürekli ve somut tedbirler alınacaktır?

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