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SGK tarafından, yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 22:40 | Son Güncelleme

SGK, yapılandırmalara ilişkin yaptığı açıklamada, son ödeme tarihlerinin ertelendiği bildirildi. SGK, ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihini 07 Eylül'e öteledi.

SGK tarafından, yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi!

SGK tarafından yapılandırmalara ilişkin yapılan açıklamada, ''Bugün hem yapılandırma ilk taksit ve peşin ödemelerinin hem de cari dönem ödemelerinin son günü olması nedeniyle yaşanan yoğunluk tahsilat sistemlerinde teknik arızalara neden olmuştur. Yaşanan arızanın vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açmaması bakımından yapılandırmadan yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihi 07 Eylül 2018 Cuma günü 23.59’a kadar ertelenmiştir.'' denildi.

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SGK Yapılandırma ödeme ne zaman ertelendi

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