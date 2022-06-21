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  4. SGK'yı milyonlarca lira zarara uğrattılar! Çok sayıda gözaltı var

SGK'yı milyonlarca lira zarara uğrattılar! Çok sayıda gözaltı var

21.06.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) 23 milyon 901 bin 297 TL zarara uğrattıkları belirlenen çete üyesi 51 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin, evrakta sahtecilik yaparak vatandaşları emekli ettikleri ve SGK'dan usulsüz ödeme aldıkları belirlendi.

SGK'yı milyonlarca lira zarara uğrattılar! Çok sayıda gözaltı var

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan soruşturma sonucunda, alınan 529 sağlık raporunun usulsüz olduğu, bazı vatandaşların evrakta sahtecilikle emekli edildiği belirlendi. Raporlarla yapılan SGK işlemleri sebebiyle, kamunun, 23 milyon 901 bin 297 TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

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NELER ÇIKTI NELER

Samsun merkezli operasyonda, Mardin, İstanbul, Elazığ, İzmir ve Mersin’de olmak üzere toplam 51 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, doktor raporları, şirket kaşeleri, vekaletnameler, SGK bildirim evrakları, başkalarına ait hesap cüzdanları, ajandalar, açığa atılmış imza bulunan çok sayıda evrak, doküman ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sgk Samsun
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