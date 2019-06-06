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Shakira, vergi kaçırma iddiasıyla hakim karşısına çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.06.2019 21:03 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 14.5 milyon euroluk vergi kaçırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı.Barcelona Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ABD’deki vergi danışmanı aracılığıyla, kazancını İspanya dışında göstererek 14.5 milyon euroluk vergi dolandırıcılığı yapmakla suçlanan Shakira hakim karşısına çıktı.

Shakira, vergi kaçırma iddiasıyla hakim karşısına çıktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 14.5 milyon euroluk vergi kaçırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı.
Barcelona Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ABD’deki vergi danışmanı aracılığıyla, kazancını İspanya dışında göstererek 14.5 milyon euroluk vergi dolandırıcılığı yapmakla suçlanan Shakira hakim karşısına çıktı. Kolombiyalı şarkıcı 2012, 2013 ve 2014 yıllarında vergi dolandırıcılığı iddiasıyla Barcelona şehrinde bulunan Esplugues de Llobregat mahkemesinde ifade verdi.
Bir buçuk saat süren mahkemede hakkındaki suçlamaları reddeden Shakira, 2015 yılına kadar Barselona’da sürekli olarak ikamet etmediğini iddia etti. Savcı ise, ünlü şarkıcının 2012’den beri Barcelona’da yaşadığını belirterek 14,5 milyon euroluk vergi kaçakçılığı tezini savundu.
Şarkıcı ayrıca vergi yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve vergi dairesi tarafından talep edilen borcu zaten ödediğini söyledi. Avukatı da Shakira’nın Barselona’ya yaptığı ziyaretlerin “düzensiz” olduğunu ve FC Barcelona takımının oyuncusu Gerard Pique ile olan ilişkiler nedeniyle çok sık ziyaretlerde bulunduğunu ama bunun ikamet olarak kabul edilemeyeceğini savundu.
Savcılık Shakira’yı İspanya’da vergi ödememek için oturumunu başka bir yerde göstermekle suçluyor. Savcı Carmen Martn Aragon, yıllardır İspanya’da yaşadığını belirterek Shakira’yı Hazine’ye karşı 6 farklı vergi suçu işlemekle suçluyor. Savcıya göre Shakira’nın ABD’deki mali danışmanı, paravan bir şirket kurarak gelirlerini hazineden gizledi. Savcı’nın hesaplamasına göre, Shakira İspanya’da 2012’de 243 gün, 2013’te 212 gün ve 2014’te ise 244 gün kaldı. Ülkesini işi için terketti. Bu nedenle savcıya göre Shakira, İspanya’da düzenli ikamet etti ve vergi mükellefi oldu.

Shakira, vergi kaçırma iddiasıyla hakim karşısına çıktı

Shakira, vergi kaçırma iddiasıyla hakim karşısına çıktı

Shakira, vergi kaçırma iddiasıyla hakim karşısına çıktı

Shakira, vergi kaçırma iddiasıyla hakim karşısına çıktı

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