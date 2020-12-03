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Siber casuslar Covid-19 aşı tedarikinde 'soğuk zincire' saldırdı

03.12.2020 18:12 | Son Güncelleme:
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Siber casuslar Covid-19 aşı tedarikinde 'soğuk zincire' saldırdı

Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi IBM, koronavirüs (Covid-19) aşı tedarikinde ‘soğuk zincirin’ siber casuslar tarafından hedef alındığını belirtti.

Uluslararası polis işbirliği Interpol tarafından yapılan açıklamaya göre, sahte aşılar ve malzeme hırsızlığı da dahil olmak üzere yaklaşan Covid-19 aşılama kampanyaları sırasında organize suç gruplarından kaynaklanan tehditler konusunda uyardı. Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi IBM ise,koronavirüs (Covid-19) aşı tedarikinde ‘soğuk zincirin’ sistematik şekilde özellikle son 24 saatte siber casuslar tarafından şiddetli şekilde hedef alındığını açıkladı.

SİSTEMATİK ŞEKİLDE SİBER SALDIRI

IBM tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte siber casuslarının koronavirüs tedarik süreci boyunca aşıları doğru sıcaklıkta tutmak için kullanılan ‘soğuk zincir’ teslimat sistemine saldırı tespit ettiklerini ifade etti. Açıklamada saldırganların kimliğinin belirlenemediğini ancak Eylül ayından bu yana siber saldırılarının devam ettiğini kaydederek, saldırıların arkasında büyük devletlerin olabileceğini iddia etti.

İNTERPOL UYARMIŞTI

Uluslararası polis iş birliği Interpol, 194 üye ülkeye ve vatandaşlara koronavirüs aşıları hakkında uyarılarda bulunmuştu. Yayınlanan küresel açıklamaya göre, koronavirüs aşılarına hem fiziksel hem de çevrimiçi olarak organize suç gruplarından kaynaklanan tehditler gerçekleşebileceği belirtilmişti. (DHA)

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