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Sibirya soğukları şelaleyi dondurdu! Gören telefona sarıldı

23.02.2021 17:57 | Son Güncelleme:
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Sibirya soğukları şelaleyi dondurdu! Gören telefona sarıldı

Sivas'taki Yıldız Şelalesi dondurucu soğukların sonrasında buz tuttu. Görsel şölen sunan dev sarkıtları görmeye gelenler telefonuna sarılıyor.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde aralıklarla etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Sibirya soğuklarının etkili olduğu kentte birçok yer buzla kaplandı. Kent merkezine 51 kilometre uzaklıkta ki Yıldız beldesinde bulunan Yıldız şelalesi de dondurucu soğuğun etkisiyle buz tuttu. Yaklaşık 12 metre uzunluğunda ki dev buz sarkıtları adeta görsel şölen sundu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Yıldız şelalesinde vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi de unutmadı. Eşsiz manzara havadan görüntülendi.

YAŞ KIZ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLÜYOR

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Yıldız Beldesi sakinlerinden Osman Elmas, Yıldız şelalesinin yazın ayrı kışın ayrı bir güzelliği olduğunu belirterek, “Burası bizim Yıldız beldesine bağlı Yıldız şelalesi. Burayı soğuk etkilemiş şelalemiz buz tutmuş. Aşağı yukarı burada 20-30 derece soğuklar var. Ondan dolayı oluşuyor bu buzlar. Çok harika bir görüntüsü var. Bembeyaz bir sütun halinde.10-12 metre civarında buz sarkıtları var. Yazında çok güzel harika oluyor. Gölcükler oluşuyor bu şelalenin altında. Suyu güzel berrak. Şuanda da güzel. Kışın ayrı bir güzelliği var yazın ayrı bir güzelliği var’’ şeklinde konuştu.

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Ali Şahin ise, “Hava şatları şimdiye kadar iyiydi bu sıralar soğudu. Şuanda sıfırın altında 15-16 derece. Şelalemiz buz tuttu. 12-13 metre derinliğinde buz tuttu’’ dedi.

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İHA

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