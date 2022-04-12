Sıcak günlerin keyfini 10 kat arttıracak öneriler

Dünyada hemen hemen pek çok insanın en sevdiği ve keyifle beklediği mevsim, yaz mevsimidir desek yanlış olmaz. Yazın yapılan tatiller, yürüyüşler ve hatta uykular bile bir başka tatlı olurken bu mevsimde rahatınıza rahatlık katacak, sizi daha iyi hissettirecek çeşit çeşit ürün fikirleriyle karşınızdayız!

1. Yaz güneşinden cildi korumanın en iyi yöntemi: La Roche Posay Güneş Koruyucu Krem

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Yaz sıcaklarını ve yaz güneşini her ne kadar çok seviyor olsanız da yazın dik açıyla gelen güneş ışınları cildinize büyük zararlar verebilir. Cildinizde koyu leke oluşumuna sebebiyet veren güneş ışınlarından korunmak ve cildinizin her zaman ışıl ışıl görünmesi için kullanabileceğiniz mucize bir ürün olan La Roche Posay Güneş Koruyucu Krem'le tanışın. Yüksek güneş koruyucu etkisiyle güneş ışınlarından son derece etkin şekilde koruyan kremi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. UVA/UVB ışınlarından korunarak çok daha iyi bir yaz mevsimi geçirmek için La Roche Posay Güneş Koruyucu Krem'e göz atın.

2. Tiril tiril Defacto Yazlık Mini Elbise'ye gardırobunuzda yer açın

"Yaz aylarının olmazsa olmaz giyim ürünleri nedir" diye sorsak hemen herkes bu soruya "elbise" yanıtını verir! Kot pantolonlar ve ayrı ayrı tişörtler yerine tercih edilen elbiseler hem çok rahat kombinlenebiliyor hem daha serin tutuyor. Spor ayakkabılarınız ve akşam saatlerinde giymek üzere yanınıza alacağınız kot ceketiniz ile yaz günlerinde kendinizi rahat ve havalı hissedebileceğiniz Defacto Yazlık Mini Elbise'yi çok seveceksiniz. Yazın sıcak günlerinde de kendinizi şık hissetmek istiyorsanız bel büzgülü ve karmen yakaya sahip elbiseyi mutlaka daha yakından inceleyin.

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3. Spor tutkunlarının vazgeçilmezi: Cotop Kısa Yoga Taytı

Yaz aylarında da beden ve ruh sağlığına önem verenlerin pilatesten veya yogadan vazgeçemediğini biliyoruz. Ne yazık ki yaz aylarında bu aktiviteleri gerçekleştirmek kış aylarına nazaran daha zor oluyor. Zaten spor esnasında terlemek kaçınılmazken bir de yaz sıcağı eklenince işler iyiden iyiye çığırından çıkıyor. Yaz aylarında spor yaparken kullanabileceğiniz Cotop Kısa Yoga Taytı ise bu sorununuza çözüm olacak nitelikte desek yeridir! Terlediğinizde vücudunuzda oluşan nemi anında dışarı veren kumaşa sahip Cotop Kısa Yoga Taytı esnekliği ve rahatlığıyla da yaz aylarınızın vazgeçilmezi olacak!

4. Yaz aylarında sizi rahat ettiren Doıtool 2'li Dikişsiz Külot

Yaz sıcakları hafif hafif yüzünü göstermeye başladığında dış giyime uygun kıyafetlere özen gösterdiğimiz kadar iç giyime de özen göstermemiz gerekiyor. Heyecanla beklediğimiz yaz ayları için nefes alabilen, terleme ve koku yapmayan külot tercih etmek de oldukça önemli. Kot pantolonlarınız, şortlarınız, taytlarınız ve elbiselerinizin içine giydiğiniz külotların dikiş izlerinin olmaması estetik açıdan önem taşıyor. Oldukça esnek, %100 pamuktan üretilmiş ve yüksek bel külot arayışındaysanız Doıtool 2'li Dikişsiz Külot'a mutlaka fırsat tanımalısınız.

5. Aşırı terleme problemi yaşayanlar için: Shanrya Koltuk Altı Bandı

Kadın erkek fark etmeksizin yaz ayları geldiğinde pek çok kişinin yaşadığı problem koltuk altı terlemesi! Ne kadar koruyucu önlem alınırsa alınsın bu sorundan kurtulamayanlar ve daima kendini huzursuz hissedenler için müthiş bir önerimiz bulunuyor. Shanrya Koltuk Altı Bandı ile kendinizi daima güvende ve tertemiz hissetmeniz mümkün! Hem kadın hem erkek kullanımı için uygun Shanrya Koltuk Altı Bandı koltuk altınızı tam kavrıyor ve teri bloke ediyor. Bu sayede giydiğiniz tertemiz tişörtler ve gömlekler kupkuru kalıyor. Girdiğiniz her ortamda kendinizi rahat hissetmek için kullanabileceğiniz bu bantları yakından incelemenizi öneririz.

6. Yazları daha huzurlu bir uyku için: Pendali Saten Yastık Kılıfı

Sıcak havalar geldiğinde uyku kaliteniz anında düşüyorsa mutlaka edinmeniz gereken bir diğer ürün Pendali Saten Yastık Kılıfı! Daha iyi bir cilt ve daha iyi bir saç için aslında her mevsim özen gösterilmesi gereken yastık kılıflarına yaz ayında daha da çok dikkat etmek gerekiyor. Yaz mevsiminde daha serin bir uyku deneyimi için kullanabileceğiniz Pendali Saten Yastık Kılıfı, gece uykunuzu ve hâliyle gündüzlerinizi rahat geçirmeniz için birebir. Kolayca temizlenebilir olması sebebiyle rahatlıkla tercih edebileceğiniz yastık kılıfını yakından incelemenizi tavsiye ederiz.

7. Zararlı güneş ışınlarından GQUEEN Retro Güneş Gözlüğü ile korunun

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Yaz kış fark etmeksizin göz sağlığımız için kullanmanız gereken en önemli aksesuarlardan biri de güneş gözlükleri! Güneşli bir ortamda gereğinden uzun süre kaldığınız durumlarda ultraviyole ışınlardan çıplak gözle korunmanız mümkün değil! İşte tam da bu yüzden UVA ve UVB ışınlarından koruyan polarize lenslere sahip GQUEEN Retro Güneş Gözlüğü'nü tercih edebilirsiniz. Parlamayı ve puslanmayı önleyen cam yapısı ve dayanıklı metalden üretilmesi ile uzun süre güvenle kullanabileceğiniz GQUEEN Retro Güneş Gözlüğü tarzıyla da aklınızı başınızdan alacak! Her modunuza %100 uyum sağlayacak güneş gözlüğü için:

8. Migren hastalarına şifa olacak: Lovelybird Kuvars Roller

Sıcak ve soğuk havaların tetiklediği migren özellikle yaz aylarında iyice çekilmez bir hâle gelebiliyor. Bu hastalığa sahip kişilerin çok daha rahat bir gün geçirmesi ve gelen migren ataklarını kontrol altına alabilmesi için gereken en güzel ürünler arasında doğal taşlar yer alıyor. Lovelybird Kuvars Roller da yazın yaklaştığı son günlerde migren hastalarının mutlaka başvurması gereken bir ürün desek yanlış olmaz. İltihabı azaltması, kan dolaşımını artırması, yüz kaslarını rahatlatması, toksinleri gidermeye yardımcı olması ve zihinsel rahatlama sağlaması ile öne çıkan Lovelybird Kuvars Roller'a bir şans tanıyın.

9. Braun Silk Epil ile tüylere elveda deyin

Kısa kollu tişörtler, şortlar giyerken tereddütte kalıyorsanız ve daima kuaföre gitme fırsatını yakalayamıyorsanız banyonuzda Braun Silk Epil'e mutlaka yer açın! Koltuk altınıza, bacaklarınıza, kollarınıza ve dudak üstü bölgenize güvenle kullanabileceğiniz bu epilasyon cihazı rahat kullanımıyla vazgeçilmezleriniz arasında yerini alacak. Kuru kullanıma uygun olarak sunulan Braun Silk Epil cildiniz için de oldukça uyumlu bir alet! Sık sık ağda yaptırmak istemediğiniz durumlarda hemen imdadınıza yetişecek epilasyon cihazını daha yakından tanıyın. Kişisel ürünler arasında ön plana çıkan ürünün diğer görselleri ve detayları için:

10. Yaz akşamlarının tadını Yekta Home Salıncak'la çıkarın

Yaz mevsimi denildiğinde yaz akşamlarını daha da eğlenceli hâle getirmek elbette elinizde. Hele bir de bahçeli evde oturuyorsanız! Bahçenize bambaşka bir dekor katan salıncakta demlediğiniz çayları veya kahveleri keyifle yudumlarken rahatlayabilirsiniz. Gıcırdama yapmayan güçlü metalleri, gevşeme yapmaması, 3 kişilik oturma kapasitesi sunması ve keyifle kullanılması ile ön plana çıkan Yekta Home Salıncak, yaz akşamlarının tadını çıkarmanız için birebir. Güneş açısına göre ayarlanabilme özelliğiyle konforlu bir kullanım vadeden Yekta Home Salıncak bahçenizin veya balkonlarınızın en güzide parçası olabilir.