HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sıcaklar arttı, sahiller doldu taştı! Uzmanlar uyardı: İstanbul'da bu iki ilçe haricinde denize girmeyin, hastanelik olursunuz!

Sıcaklar arttı, sahiller doldu taştı! Uzmanlar uyardı: İstanbul'da bu iki ilçe haricinde denize girmeyin, hastanelik olursunuz!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.06.2024 10:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul kıyılarının neredeyse tamamı alarm veriyor! Uzmanlar özellikle İstanbul'da yaşayanları net bir şekilde uyardı. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini sahillere attı. Serinlemek isteyenler denize girip serinledi ama uzmanların açıklamaları oldukça önemli!

Sıcaklar arttı, sahiller doldu taştı! Uzmanlar uyardı: İstanbul'da bu iki ilçe haricinde denize girmeyin, hastanelik olursunuz!

Haziran ayıyla birlikte deniz sezonu açıldı. Tatil yerlerine gidemeyen ve denize girmek isteyen İstanbullulara önemli bir uyarı geldi. Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da plajların temizlik durumunu inceledi. Marmara'da mavi bayraktan eser yok. İstanbul kıyılarının neredeyse tamamı alarm seviyesinde kirli. Denize girilemez durumda, denize girerseniz hasta olabilirsiniz. Uzmanlar "Adalar ve Şile dışında denize girmeyin." uyarısını yaptı.

İSTANBUL'DA DENİZE GİRERKEN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN

Kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı, deniz sezonu açıldı. İstanbul'da denize girerken bir kez daha düşünmek gerekiyor. TÜKONFED Çevre Komisyonu Başkanı Zafer Murat Çetintaş, "Tüm İstanbul kıyılarının kirli olduğunu yaptıkları raporlarla belgelediler" dedi.

BU PLAJLARA DİKKAT

Sağlık Bakanlığı'nın analizine göre Florya'daki Güneş Plajı, Riva ve Eyüp Sultan'daki Çift Alan plajları kırmızı alarm veriyor. Menekşe, Kısırkaya ve Beylikdüzü plajlarınınsa temiz su olarak yetersiz olduğu ortaya çıktı.

TV100'e konuşan Çetintaş analize ilişkin olarak, "Bu insanlar denize girdiklerinde yarın hastanelere koşacaklar. Koli Basilinin yoğun olduğu bir denizi görüyoruz. Deniz masmavi değil sapsarı, deniz çok kirli. İstanbul'da sadece Adalar ve Şile'nin temiz olduğu belirtildi" değerlendirmesini yaptı.

Sadece Marmara değil Karadeniz'de de durum aynı.


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motosikletli vatandaşlara ayı şoku!Motosikletli vatandaşlara ayı şoku!
5 yıldızlı termal otelde korkutan yangın! 4 saatte söndürüldü5 yıldızlı termal otelde korkutan yangın! 4 saatte söndürüldü
İstanbullular serinleyecek mi? Meteoroloji cumartesiyi işaret ettiİstanbullular serinleyecek mi? Meteoroloji cumartesiyi işaret etti
Anahtar Kelimeler:
İstanbul deniz
En Çok Okunan Haberler
Gamze Özçelik hakkında çirkin paylaşımda bulundu! Gözaltına alınıp...

Gamze Özçelik hakkında çirkin paylaşımda bulundu! Gözaltına alınıp...

Polis memurundan sokak ortasında coplu darp! O anlar kameraya yansıdı...

Polis memurundan sokak ortasında coplu darp! O anlar kameraya yansıdı...

Altın fiyatları kırılmanın eşiğinde!

Altın fiyatları kırılmanın eşiğinde!

Kritik zirvede asgari ücrete zam masadaydı!

Kritik zirvede asgari ücrete zam masadaydı!

Film gibi soygunda yeni gelişme: Yakalandılar!

Film gibi soygunda yeni gelişme: Yakalandılar!

Bursa'da evli ablasını başka bir erkekle görünce bıçakladı!

Bursa'da evli ablasını başka bir erkekle görünce bıçakladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.