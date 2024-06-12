Sıcaklar arttı, sahiller doldu taştı! Uzmanlar uyardı: İstanbul'da bu iki ilçe haricinde denize girmeyin, hastanelik olursunuz!

Haziran ayıyla birlikte deniz sezonu açıldı. Tatil yerlerine gidemeyen ve denize girmek isteyen İstanbullulara önemli bir uyarı geldi. Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da plajların temizlik durumunu inceledi. Marmara'da mavi bayraktan eser yok. İstanbul kıyılarının neredeyse tamamı alarm seviyesinde kirli. Denize girilemez durumda, denize girerseniz hasta olabilirsiniz. Uzmanlar "Adalar ve Şile dışında denize girmeyin." uyarısını yaptı.

İSTANBUL'DA DENİZE GİRERKEN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN

Kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı, deniz sezonu açıldı. İstanbul'da denize girerken bir kez daha düşünmek gerekiyor. TÜKONFED Çevre Komisyonu Başkanı Zafer Murat Çetintaş, "Tüm İstanbul kıyılarının kirli olduğunu yaptıkları raporlarla belgelediler" dedi.

BU PLAJLARA DİKKAT

Sağlık Bakanlığı'nın analizine göre Florya'daki Güneş Plajı, Riva ve Eyüp Sultan'daki Çift Alan plajları kırmızı alarm veriyor. Menekşe, Kısırkaya ve Beylikdüzü plajlarınınsa temiz su olarak yetersiz olduğu ortaya çıktı.

TV100'e konuşan Çetintaş analize ilişkin olarak, "Bu insanlar denize girdiklerinde yarın hastanelere koşacaklar. Koli Basilinin yoğun olduğu bir denizi görüyoruz. Deniz masmavi değil sapsarı, deniz çok kirli. İstanbul'da sadece Adalar ve Şile'nin temiz olduğu belirtildi" değerlendirmesini yaptı.

Sadece Marmara değil Karadeniz'de de durum aynı.







