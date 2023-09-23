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Sıcaklık bir anda 40 dereceyi gördü! Herkes denize akın etti: Dünyanın hiçbir yerinde...

23.09.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayına girilmesiyle beraber yazın yaşanan aşırı sıcaklar geride kalmıştı. Bugün Antalya'da sıcaklığın bir anda 40 derecelere çıkması vatandaşlara yazı aratmadı. Turistler ve Antalyalılar serinlemek için denize akın etti. Sıcak nedeniyle denize girenlerden Atilla Burak, "Bu mevsimde bu sıcaklığı dünyanın hiç bir yerinde bulamazsınız." dedi.

Sıcaklık bir anda 40 dereceyi gördü! Herkes denize akın etti: Dünyanın hiçbir yerinde...

Antalya’da hava sıcaklığı ani bir artışla 40 dereceyi buldu. Sıcak havayla birlikte kent sakinleri ile turistler sahillere akın etti.

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DENİZE AKIN ETTİLER

Eylül ayının sonuna gelinirken turizm kenti Antalya’da hava sıcaklıkları aniden arttı. Kentte öğle saatlerinde hava sıcaklığı 40 dereceye kadar ulaşırken, nem oranı yüzde 12, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü. Hafta sonunda yaz ayını aratmayan hava şartları, kent sakinleri ile turistleri sahillere akın ettirdi. Kimileri denize girip serinlerken, kimileri de güneşlenmeyi ve gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti.

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"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BULAMAZSINIZ"

Sahilde deniz keyfi yapan Atilla Burak, "Eylül ayında tatile geldik, hava ve deniz halen sıcak. Öğle saatlerinde kavurucu sıcaklık vardı, denize girmek zorunda kaldık. Bu mevsimde bu sıcaklığı dünyanın hiç bir yerinde bulamazsınız. Herkese tavsiye ederim” dedi. Andaç Öztürk de, "Antalya’nın en güzel zamanları bu zamanlar. Hava hala sıcak, deniz de kalabalık" diye konuştu. (DHA)

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antalya deniz sıcaklık

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