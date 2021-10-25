Sıcaklıklar 12 derece azalacak! Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı (25 Ekim yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece ) azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu ve Giresun için sarı uyarıda bulundu.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 7°C
az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
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