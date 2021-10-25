Sıcaklıklar 12 derece azalacak! Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı (25 Ekim yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 12 DERECE AZALACAK

Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece ) azalacağı tahmin ediliyor.

HIZI 70 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

5 İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu ve Giresun için sarı uyarıda bulundu.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

25 EKİM YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 7°C

az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık





