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Sıcaktan bunalan vatandaşlar sahil ve parklara akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

İstanbul’da hava sıcaklığının artmasıyla bunalan vatandaşlar sahile ve parklara akın etti.Sıcakların artmasıyla İstanbullu vatandaşlar, parklara ve yeşil alanlara akın etti.

İstanbul’da hava sıcaklığının artmasıyla bunalan vatandaşlar sahile ve parklara akın etti.
Sıcakların artmasıyla İstanbullu vatandaşlar, parklara ve yeşil alanlara akın etti. Serin bir hafta sonu geçirmek isteyen kimi vatandaşlar serinlemek için Florya Sahili’ne giderken kimileri de ağaçların altında dinlendi. Bazı vatandaşlar da bunaltıcı havada hayvanlarını pet şişelerle su dökerek serinletti. Aileleriyle birlikte sahile akın eden çocuklar ise bisiklete binerek hafta sonunun keyfini çıkarttı.

“Serinlesin diye üzerine su döküyorum“
Köpeğinin serinlemesi için pet şişe ile üzerine su döktüğünü söyleyen Emre Aras, “Sabahtan beri geziyoruz, dili dışarıda. Serinlesin diye üzerine su döküyorum. Bugün bitirdiğimiz üçüncü şişemiz oldu. Baya bir nem de var. Denize de yakınız köpekle birlikte bizde etkileniyoruz. Buraya arkadaşımla beraber geldim. Levent’ten geliyoruz. Köpeğimiz de bizimle gezmiş oluyor” dedi.

“Güneşten kaçıp ağaçların altına sığındık“
Komşuları ile parka geldiğini ifade eden Ayşem Uyan, “Komşularım ve eşimle birlikte geldik. Doğa harikası bir ortam da zaman geçirmek için geldik. Güneşten kaçıp ağaçların altına sığındık. Havalar çok sıcak bunalıyoruz” diye konuştu.

“Ağacın altında dinleniyoruz”
Ağacın altında uyuyan Sülbiye Yılmaz, “Yurt dışından geldim. Havalar çok sıcak bunaldık. Türkiye’yi seviyorum yeri başka. Ağacın altında dinleniyoruz, seviyorum yatmayı, püfür püfür esiyor. Psikolojik olarak rahatlıyoruz. Bana kalsa sabaha kadar burada uyurum” şeklinde konuştu.

“İstanbul’un nemi meşhur“
İstanbul’un nem oranın yüksek olduğunu söyleyen Fatma Zehra Çaktır, “İstanbul’un nemi meşhur. Bugün hava sıcak olmasına rağmen insanlar hep dışarıdalar. Bir tarafımız yeşillik, bir tarafımız deniz. Burası anlatılmaz yaşanır. Denizin suyuyla tadını çıkarıyoruz. Manzara çok güzel” dedi
Sıcaktan bunaldıklarını anlatan Adil Altun, “Başakşehir’de oturuyoruz. Arnavutköy’de çalışıyoruz. Türkmenistan’dan misafirlerimiz var. Denizi görmeye serin suya ayaklarımızı sokmaya geldik. Deniz güzel, hava güzel, İstanbul çok güzel” ifadelerinde bulundu.

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